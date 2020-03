Pechino Express 2020, le anticipazioni della quinta puntata

PECHINO EXPRESS ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 10 marzo 2020, torna Pechino Express, il popolare adventure game di Rai 2 giunto alla quinta puntata di questa nuova edizione (l’ottava). Come sempre l’affiatamento tra i concorrenti, le sfide e la scoperta di luoghi e culture distanti sono le carte vincenti di questa trasmissione, condotta anche quest’anno da Costantino della Gherardesca.

Ma quali sono le anticipazioni della quinta puntata di stasera, 10 marzo 2020? Cosa succederà? Vediamolo insieme. Qui di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla quinta puntata di Pechino Express 2020 che vedrà i concorrenti arrivare in Cina.

Pechino Express 2020 quinta puntata: anticipazioni

Da dove partiranno i nostri avventurosi? Quanti chilometri faranno? Il percorso di gara è di 556 chilometri. La partenza è fissata a Dali, nella provincia dello Yunnan, mentre l’arrivo è previsto a Shitouzhai, dopo una sosta intermedia a Shilin Stone Forest, un importante raggruppamento di formazioni calcaree (dove ci sarà la prova immunità). In territorio mandarino le difficoltà per i vip aumenteranno: lingua, scrittura, cultura e cucina metteranno i concorrenti a dura prova. Non mancheranno momenti di sconforto e difficoltà, alternati a grande entusiasmo per un passaggio trovato o un posto dove dormire. Pechino Express vi aspetta con i suoi paesaggi questa sera, martedì 10 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Rai 1.

Abbiamo visto le anticipazioni sulla quinta puntata di Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’oriente. Ora non ci resta che goderci lo spettacolo: appuntamento davanti alla tv (Rai 2) alle 21,20.

Dove vedere Pechino Express 2020 in streaming

Il programma di Costantino della Gherardesca va in onda, come detto, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

