Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo: anticipazioni, ospiti, cast, scaletta e streaming

Questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo, il concerto evento – voluto dalla Fondazione Luciano Pavarotti, presieduta da Nicoletta Mantovani, moglie del Maestro – per celebrare i 90 anni dalla nascita (12 ottobre 1935) del grande artista andato in scena all’Arena di Verona lo scorso 30 settembre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti, cast e scaletta)

Sul palco di Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo, un cast stellare. Due dei Tre Tenori, José Carreras e Plácido Domingo, hanno riportato in vita la magia di quel sodalizio leggendario che negli anni ’90 portò l’opera nel cuore della gente. Al loro fianco, Andrea Bocelli, che ha cantato “Di quella pira”, aria dal Trovatore, con l’Orchestra della Fondazione Pavarotti diretta da Beatrice Venezi, e poi commosso con “O soave fanciulla” insieme al soprano Miriam Battistelli, diretti dallo stesso Domingo.

Nel dettaglio sul palco si sono alternati: Andrea Bocelli, Angela Gheorghiu, Biagio Antonacci, Carmen Giannattasio, Fabio Sartori, Francesco Meli, Giulia Mazzola, Giuliano Sangiorgi, Hauser, Il Volo, Jonathan Tetelman, Laura Pausini, Ligabue, Luca Carboni, Mahmood, Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Umberto Tozzi, Vittorio Grigolo, Yusif Eyvazov. Spazio anche a giovani talenti sostenuti dalla Fondazione Pavarotti, come Giuseppe Infantino, promettente tenore. La scaletta di Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo? L’ordine di uscita televisivo dei vari artisti non è stato reso noto. Non possiamo quindi sapere come è stato montato l’evento e in che ordine vedremo le esibizioni dei vari artisti.

Alla conduzione del concerto Michelle Hunziker. L’evento prodotto da Friends&Partners ha avuto anche una finalità benefica. Coerenti con l’impegno verso i più bisognosi e verso i giovani artisti emergenti che il Maestro ha portato avanti nel corso della sua vita, e che porta avanti ancora oggi attraverso la Fondazione Luciano Pavarotti, una parte dei proventi del concerto è stata destinata all’Antoniano di Bologna per l’Operazione Pane e una parte alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere i giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena.

Streaming e tv

Dove vedere Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.