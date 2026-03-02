Pattini d’argento: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Pattini d’argento, film del 2020 diretto da Michail Lokšin, al suo esordio alla regia, tratto dall’omonimo romanzo del 1865 di Mary Mapes Dodge, di cui trasferisce l’ambientazione dai Paesi Bassi alla San Pietroburgo di fin de siècle. Si ispira anche a Romeo e Giulietta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Russia, Natale 1899. Il giovane Matvej viene cacciato da una ricca cucina perdendo il lavoro di corriere, ma non si dà per vinto e incontra pattinando una banda di ladri, nota alla polizia zarista come la “Banda dei Pattinatori”. Matvej, nonostante abbia il cuore generoso, accetta di unirsi alla banda di borseggiatori per pagare le spese per curare il padre, malato di tubercolosi.

Una notte, per scommessa, Matvej entra nella proprietà di Alisa Marija Augusta von Schlesenberg-Vjazemskaja, figlia di un ministro molto conservatore, che la vorrebbe sposata per distoglierla dalle sue velleità di studiosa. Alisa ricatta Matvej di denunciarlo e si fa accompagnare da lui, spacciandolo per suo marito, alla prova d’ammissione per studiare chimica all’università, che il padre le aveva vietato di frequentare. La ragazza supera brillantemente l’esame, ma quando Matvej viene interpellato (in quanto suo “marito”) e invitato a firmare per consentirle di entrare effettivamente a far parte del corpo studentesco, il ragazzo rimane interdetto e non firma, facendo capire a tutti di essere analfabeta. I due falsi coniugi vengono perciò scoperti e mandati via.

Anche se Alisa è alquanto indispettita, sulla strada del ritorno comprende che Matvej è un bravo ragazzo. I due si rivedono poi in segreto la notte di Natale. Matvey conduce Alisa al mercato sul ghiaccio e poi in un locale frequentato dagli altri membri della sua banda, dove il capo di questa, Alex, le espone il proprio punto di vista e le regala una copia del Capitale di Marx. Nel frattempo, il conte Arkadij inizia a corteggiare Alica, incoraggiato dalla matrigna di lei e apprezzato dal padre.

Il conte Arkadij, in qualità di Capitano delle Guardie, forma una squadra speciale di poliziotti-pattinatori per sgominare i borseggiatori e allestisce una trappola ai loro danni, ottenendo un inaspettato successo. Mukha, uno dei membri della banda, viene ammanettato mentre cerca di sottrarre il portafogli ad un agente in borghese e verrebbe arrestato, se Matvej non si esponesse per salvarlo. Attuando una rocambolesca fuga per tutto il mercato sul ghiaccio, i due riescono a seminare le guardie. Tuttavia Arkadij riesce a raggiungere Matvej e potrebbe riuscire nella cattura se Alex non gli sparasse alle gambe. In conseguenza dell’inseguimento, Graf, il componente della banda incaricato di tenere la refurtiva, viene però catturato.

Pattini d’argento: il cast

Abbiamo visto la trama di Pattini d’argento, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fëdor Fedotov: Matvej

Sonya Priss: Alisa Marija Augusta von Schlesenberg-Vjazemskaja

Aleksej Gus’kov: ministro Vjazemskij

Severija Janušauskaitė: Severina Genrichovna

Kirill Zajcev: Conte Arkadij Trubeckoj

Jurij Borisov: Aleksej “Alex” Tarasov

Aleksandra Revenko: Margo

Timofej Tribuncev: Pëtr

Jurij Kolokol’nikov: il Granduca

Denis Lavant: Fourier

Cathy Belton: miss Jackson

Streaming e tv

Dove vedere Pattini d’argento in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.