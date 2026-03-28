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Pari e dispari: tutto quello che c’è da sapere sul film

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di Anton Filippo Ferrari
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Pari e dispari: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Pari e dispari, film italiano del 1978 diretto da Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al guardiamarina Johnny Firpo viene affidato l’incarico di sgominare una banda di allibratori clandestini. Il loro capo si chiama Paragoulis, detto il Greco, conosciuto per essere un grande giocatore di poker. Per Johnny è anche l’occasione per conoscere suo fratello Charlie, camionista ed ex giocatore d’azzardo ormai pentito, amico di suor Susanna e ostile a Johnny dopo che il padre Mike aveva abbandonato lui e sua madre per mettersi con la madre di Johnny. Dati i suoi trascorsi al tavolo verde, però, Charlie può dare una grossa mano a Johnny con le indagini, anche per aver conosciuto bene Paragoulis e i suoi uomini. Non sarà facile però rompere il ghiaccio con il burbero Charlie.

Pari e dispari: il cast

Abbiamo visto la trama di Pari e dispari, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Bud Spencer: Charlie Firpo
  • Terence Hill: Johnny Firpo
  • Luciano Catenacci: Paragoulis il greco
  • Marisa Laurito: suor Susanna
  • Kim McKay: bionda complice dei malviventi
  • Salvatore Borgese: Nynfus
  • Jerry Lester: Mike Firpo
  • Woody Woodbury: ammiraglio O’Connor
  • Carlo Reali: ufficiale di marina
  • Riccardo Pizzuti: Mancino
  • Claudio Ruffini: Picchio
  • Sergio Smacchi: Smilzo
  • Vincenzo Maggio: Tappo
  • Giovanni Cianfriglia: scagnozzo
  • Giancarlo Bastianoni: Verdone
  • Bobby Gale: Pedro
  • Sandy Mielke: Lardo

Streaming e tv

Dove vedere Pari e dispari in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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