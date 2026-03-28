Pari e dispari: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Pari e dispari, film italiano del 1978 diretto da Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al guardiamarina Johnny Firpo viene affidato l’incarico di sgominare una banda di allibratori clandestini. Il loro capo si chiama Paragoulis, detto il Greco, conosciuto per essere un grande giocatore di poker. Per Johnny è anche l’occasione per conoscere suo fratello Charlie, camionista ed ex giocatore d’azzardo ormai pentito, amico di suor Susanna e ostile a Johnny dopo che il padre Mike aveva abbandonato lui e sua madre per mettersi con la madre di Johnny. Dati i suoi trascorsi al tavolo verde, però, Charlie può dare una grossa mano a Johnny con le indagini, anche per aver conosciuto bene Paragoulis e i suoi uomini. Non sarà facile però rompere il ghiaccio con il burbero Charlie.

Pari e dispari: il cast

Abbiamo visto la trama di Pari e dispari, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bud Spencer: Charlie Firpo

Terence Hill: Johnny Firpo

Luciano Catenacci: Paragoulis il greco

Marisa Laurito: suor Susanna

Kim McKay: bionda complice dei malviventi

Salvatore Borgese: Nynfus

Jerry Lester: Mike Firpo

Woody Woodbury: ammiraglio O’Connor

Carlo Reali: ufficiale di marina

Riccardo Pizzuti: Mancino

Claudio Ruffini: Picchio

Sergio Smacchi: Smilzo

Vincenzo Maggio: Tappo

Giovanni Cianfriglia: scagnozzo

Giancarlo Bastianoni: Verdone

Bobby Gale: Pedro

Sandy Mielke: Lardo

Streaming e tv

Dove vedere Pari e dispari in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.