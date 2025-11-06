Paradise City: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Paradise City: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, giovedì 6 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Paradise City, film del 2022 diretto da Chuck Russell con Bruce Willis, John Travolta e Stephen Dorff. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Isola di Maui, Hawai. Per vendicare la morte del padre, un famoso cacciatore di taglie, il giovane Ryan si allea con il suo ex partner e con una detective del posto. Ma presto si rende conto che dietro alla corruzione dei politici e all’esproprio di terre, c’è un nemico tanto potente quanto spietato e che l’incantevole isola hawaiana è in pericolo.
Paradise City: il cast
Abbiamo visto la trama di Paradise City, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Bruce Willis: Ian Swan
- John Travolta: Arlene Buckley
- Stephen Dorff: Robbie Cole
- Blake Jenner: Ryan Swan
- Praya Lundberg: Savannah
- Corey Large: Zyatt Dean
- Branscombe Richmond: Senator Kane
- Laird Akeo: Koa Kahale
- Lorenzo Antonucci: Scorpion
- Kate Katzman: Nikki
- Amber Abara: Gerry
- Carrie Anne Bernans: Kai
Streaming e tv
Dove vedere Paradise City in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 6 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.