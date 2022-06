Perché Del Debbio non conduce Dritto e Rovescio: il motivo dell’assenza. Sostituito da Marcello Vinonuovo, chi è. Oggi, 16 giugno 2022, Rete 4

Perché Paolo Del Debbio non conduce la puntata di oggi – 16 giugno 2022 – di Dritto e Rovescio su Rete 4? Il popolare giornalista è essente eccezionalmente dalla puntata odierna del talk di Rete 4. Mediaset non ha comunicato ufficialmente il motivo del forfait, pur specificando che si tratta di un’assenza eccezionale. Al suo posto troviamo il collega Marcello Vinonuovo. Non è dato sapere al momento se si sia trattato di Covid o di qualche altro impedimento per il popolare conduttore.

Al centro della puntata di oggi, l’intervista ad Antonio Tajani. Con il vicepresidente di Forza Italia si approfondiranno i lati negativi della guerra dal punto di vista economico, in uno scenario in cui sono entrati in gioco lo spread e l’inflazione che incidono particolarmente sull’incremento dei tassi di interesse dei mutui. Spazio, inoltre, al dibattito sul mercato del lavoro in Italia mentre crescono le polemiche sul reddito di cittadinanza e sulla questione salariale.

Nel corso della serata si analizzerà il problema dell’integrazione delle seconde generazioni in Italia, con un focus sulla vicenda di Peschiera del Garda. Infine, ci si soffermerà sul tema dei diritti civili nel nostro paese, con una parentesi sulle reazioni ai diversi gay pride organizzati a sostegno della comunità LGBT. Tra gli ospiti: Giovanni Donzelli, Elisabetta Gualmini, Giovanni Toti, Marta Collott, Silvia Sardone, Andrea Romano, Giovanni Zannola e Giuliano Granato.

Chi è Marcello Vinonuovo

Classe 1980, è nato a Palermo, ma è cresciuto a Caserta. Sin da bambino si è appassionato al giornalismo muovendo i primi passi presso alcune radio e riviste locali. Dopo una laurea in Filosofia conseguita presso l’Università Federico II di Napoli, si è trasferito a Milano per un master in Giornalismo. Nel 2007 approda a Mediaset dove comincia a lavorare come inviato per il TG di Studio Aperto. Poco dopo l’entrata nel team di NewsMediaset e successivamente in Tgcom24 dove ha condotto tg e alcuni approfondimenti. Sulle reti del Biscione ha condotto il talk Dalla vostra parte e ha collaborato alla realizzazione di programmi di successo come Matrix e Quinta Colonna.