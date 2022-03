Chi è Paola Caruso, la Pupa de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Paola Caruso, la concorrente che partecipa come Pupa a La Pupa e il Secchione 2022? L’influencer entra a far parte del cast del programma di Italia 1 ed è un nome piuttosto noto al pubblico Mediaset, soprattutto grazie a Barbara d’Urso, che quest’anno è alla conduzione del programma. Ma cosa sappiamo su Paola Caruso? Quanti anni ha e da dove viene? Scopriamo tutto il possibile sul suo conto.

Chi è Paola Caruso: età, programmi TV, Instagram

Paola Caruso è nata a Catanzaro nel 1985 ed è una showgirl ben nota al pubblico Mediaset. Negli anni ha collezionato la partecipazione a diversi programmi, anche in qualità di opinionista, ma ha lasciato il segno come concorrente de L’isola dei famosi 11, guidata da Alessia Marcuzzi. Prima ancora, ha preso parte a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi dove ha corteggiato Fernando Vitale per l’edizione 2006/2007. Prima ancora di approdare al reality show in Honduras, Paola ha assistito Paolo Bonolis nel programma Avanti un altro, un’esperienza duratura poi interrotta nel 2016. Dopo L’Isola dei famosi, è stata la volta di Pechino Express. Negli ultimi anni è stata spesso ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Durante la trasmissione, Paola ha raccontato di non aver mai conosciuto i suoi genitori biologici per cui, attraverso la conduttrice, ha avuto modo di colmare quella lacuna. Dal punto di vista sentimentale, Paola Caruso ha avuto un flirt con Stefano Bonolis, così come con Daniene Interrante e Lucas Peracchi. Dalla relazione con Francesco Caserta è nato il piccolo Michelino, il suo primo figlio. Attualmente è single ed è entrata nel cast de La pupa e il secchione 2022.

