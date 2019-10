Pago e Serena Enardu oggi: lo speciale Il viaggio di Temptation Island Vip

Pago e Serena Enardu sono una delle due coppie di questa edizione di Temptation Island Vip ad aver deciso di lasciare separatamente il reality. Il cantautore si è detto sempre molto innamorato della propria fidanzata, mentre Serena ha deciso di partecipare al docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi con più di qualche dubbio.

Non a caso, al momento del falò di confronto i due hanno deciso di separarsi definitivamente. Nel corso dei 21 giorni trascorsi in due villaggi separati, Serena si è molto avvicinata al single Alessandro.

Un percorso molto travagliato il loro, concluso in un falò prima dai toni molto accesi, a cui poi hanno fatto seguito le lacrime. Alla fine Serena Enardu ha confessato a Pago di non provare per il cantante quello che lui prova per lei.

Ma come vanno le cose tra Serena e Pago oggi? Lo scopriremo nel corso dello speciale Il viaggio di Temptation Island Vip, stasera 31 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5. Un’occasione per sapere cosa è successo per le coppie del docu-reality a un mese dalla fine della trasmissione.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Pago e Serena: il falò di confronto a Temptation Island Vip

All’ultimo falò, Serena e Pago si sono detti addio, dopo un confronto accesissimo in cui si sono rinfacciati tutto quello che è successo durante il programma, ma anche tutto quello che non è andato nei loro quasi sette anni di relazione.

I dubbi di Serena sono sempre stati molti, tant’è che la ragazza dopo poco si è avvicinata al single Alessandro. Pago invece non ha avuto flirt con le tentatrici. “Ti sei accontentata di un bravo ragazzo, perché sono una brava persona. Ti amo talmente tanto che ti lascerei stare da sola, per permetterti di essere felice. A me non basta averti fisicamente, tu non sorridi quando sei con me. Io ho capito che bisogna dirsi tutto”, le ha detto Pago con il cuore in mano.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Serena ha ammesso l’attrazione con il single Alessandro: “Sono stata bene, mi sono sentita ascoltata e compresa. Che cosa vuoi che ti dica? Con lui ho scoperto che posso stare bene, posso ballare in maniera eccessiva senza nessuno che mi giudica”.

Le coppie della nuova edizione di Temptation Island Vip 2019

La Enardu ha poi aggiunto: “A lui tengo moltissimo, mi sono impegnata. Tu meriti di essere amato. Mi spiace non riuscire a provare quello che lui prova per me. Il tuo è un amore incondizionato, anche sei hai davanti una che ha fatto un sacco di errori, la ami. Sono rimasta con lui fino a oggi nella speranza che si scatenino tante emozioni forti. Se potessi comandare le emozioni, le proverei per lui”.

Pago ha così deciso di abbandonare il falò da single, Serena non può raggiungerlo: “Lo amo ma non come si ama un fidanzato”.

Il resort Is Morus Relais in Sardegna dove si trova il villaggio di Temptation Island Vip 2019

Pago e Serena oggi: la coppia un mese dopo Temptation Island Vip

La scelta di lasciare separatamente il resort di Temptation Island Vip sarà stata confermata anche a un mese dalla fine del programma? In un’intervista al settimanale Chi, Pago ha dichiarato: “Per la troppa sofferenza non lo rifarei. I nostri sei anni sono stati travolgenti, speciali e unici. Ricordo ogni singolo momento e ho voglia di riviverli nella mia vita privata prima di Temptation. Durante e dopo per me solo il dolore”.

Potrebbero interessarti Gabriele Pippo e Silvia Tirado: la storia e cosa è successo alla coppia di Temptation Island Vip 2019 Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: la storia e cosa è successo alla coppia di Temptation Island Vip 2019 Damiano Er Faina e Sharon Macri: la storia e cosa è successo alla coppia di Temptation Island Vip 2019

Pago e Serena si sono comunque rivisti dopo la trasmissione: “L’ho chiamata. Volevo parlarle senza nessuno intorno. Avevo le mie cose in casa da lei. Abbiamo parlato tanto e anche il dopo è stato terribile. Poi ho traslocato con una Panda e me ne sono andata a vivere da mia madre”.

Per Pago si tratta di fatto di un sogno infranto: “Io l’avrei sposata e sognavo una figlia femmina. Le dicevo: “Se nascesse come te sarei l’uomo più felice del mondo”. Sogni e parole infranti”. I due si sono rivisti di recente nello studio di Uomini e Donne: “Non ce l’ho con lei, è andata così. È legittimo non amare più una persona”, dichiara Pago.

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019

“Avevamo dei problemi, è vero, ma se avessi saputo che aveva dubbi sull’amore che provava per me non sarei di certo andato a Temptation Island. I problemi di coppia sono una cosa, il sentimento un’altra. Qua possiamo parlare di tutto, ma non ha senso arrabbiarci uno con l’altra. A me interessa solo una cosa: tu non mi ami più. Solo questa è la cosa importante per me”, spiega ancora il cantante.

“Mi aspettavo da te delle reazioni per non far finire la relazione. Invece abbiamo aggirato i problemi e siamo arrivati a questo. Quei 21 giorni ho avuto modo e tempo di pensare a me, a cosa era giusto o sbagliato della mia vita fuori”, replica la Enardu.