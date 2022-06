Padrenostro: il cast completo del film

Questa sera va in onda Padrenostro, un film presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia e poi arrivato nelle sale nel 2020. Diretto da Claudio Noce e ispirato ad una storia vera, quella di suo padre Alfonso, la trama racconta di come la vita possa cambiare da un momento all’altro facendoti crescere più in fretta del dovuto. Il protagonista si chiama Valerio ed è un bambino di dieci anni, che sogna ad occhi aperti e ha una fervida immaginazione. La sua vita cambia quando, nel 1976, un gruppo di terroristi prova ad uccidere suo padre. Ne resta sconvolto, poiché accade sotto i suoi occhi. In quel periodo orribile della sua vita c’è un’unica costante degna di nota, la conoscenza di Christian, un ragazzo molto diverso, più grande di lui e di animo ribelle con il quale stringerà un legame fortissimo e imparerà il valore dell’amicizia. Ma chi fa parte del cast del film? Scopriamolo insieme.

Il cast

Il protagonista, Valerio, è interpretato da Pierfrancesco Favino, uno degli attori più gettonati del cinema nostrano. Ma non è l’unico a comporre il cast. Di seguito vediamo attori e personaggi di Padrenostro:

Pierfrancesco Favino: Alfonso Le Rose

Barbara Ronchi: Gina Le Rose

Mattia Garaci: Valerio Le Rose

Francesco Gheghi: Christian

Anna Maria De Luca: nonna Maria

Mario Pupella: nonno Giuseppe

Lea Favino: Alice Le Rose

Eleonora De Luca: Ketty

Antonio Gerardi: Francesco

Francesco Colella: Rorò Le Rose

Paki Meduri: Valerio adulto

Giordano De Plano: Christian adulto

Padrenostro streaming e TV

Dove vedere Padrenostro in diretta TV e live streaming? Il film va in onda come già detto domenica 19 giugno 2022 alle ore 21:20 in prima serata su Canale 5. Per seguire la diretta TV è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi vuole invece seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, servizio gratuito per gli utenti che funziona sia via desktop che tramite app.