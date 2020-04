Ozzy – Cucciolo coraggioso: trama, trailer e streaming

Stasera, sabato 18 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ozzy – Cucciolo coraggioso, film d’animazione canadese del 2016 diretto da Alberto Rodríguez e Nacho La Casa. Un cartone animato per tutta la famiglia, in particolare per i più piccini. Ma qual è la trama di Ozzy – Cucciolo coraggioso? Di cosa parla il cartone animato? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ozzy è un cucciolo di razza beagle che vive tranquillamente presso la famiglia Martins composta da padre e madre disegnatori di fumetti e la loro figlia Jenny. Un giorno i due disegnatori ricevono la notizia della loro ammissione a una prestigiosa Fiera del fumetto a Tokyo. Le procedure per portare con sé Ozzy sarebbero troppo lunghe e quindi decidono di affidarlo ad una specie di Spa per cani. Purtroppo però, non appena i padroni sono partiti, Ozzy viene prelevato e portato in un carcere per cani gestito dai cani stessi alle dipendenze dell’essere umano che ha escogitato il tutto. Da qui mille avventure per il protagonista.

Doppiatori italiani

Fabrizio Manfredi: Ozzy

Davide Lepore: Vito

Carlo Valli: signor Robbins

Massimo Bitossi: Decker

Luigi Ferraro: Hot Dog

Marco Mete: Scheggia

Paolo Marchese: Roccia

Edoardo Stoppacciaro: Ted

Rossella Acerbo: Susan

Lucrezia Roma: Jenny

Il trailer

Di seguito il trailer di Ozzy – Cucciolo coraggioso in onda oggi su Italia 1:

Dove vedere Ozzy in tv e streaming

Il film va in onda, come detto, oggi – 18 aprile 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

