Chi è Orlando Puoti, il Secchione de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Orlando Puoti, il concorrente che partecipa come secchione a La Pupa e il Secchione 2022? Il programma torna in prima serata su Italia 1 con una nuova edizione, condotta da Barbara d’Urso. Partita martedì 15 marzo alle ore 21:20, la prima puntata ha introdotto tutti i concorrenti in gara, che quest’anno si arricchiscono con elementi VIP. Ma cosa sappiamo su Orlando Puoti?

Chi è Orlando Puoti: età, programmi, Instagram

Nato a Gricignano d’Aversa nel 1979, è molto legato a sua madre e non l’ha nascosto neppure per presentarsi a La pupa e il secchione 2022. Orlando Puoti ha 42 anni e ha raccontato di essere ancora single perché non ha ancora trovato una donna che lo soddisfi e che lo tratti come sua madre. La donna in questione è molto presente nella sua vita. Al mattino gli prepara la colazione, lo accompagna al lavoro e lo va anche a riprendere a fine giornata per poi preparargli la cena. Orlando possiede quattro diplomi, due lauree e un master, motivo per cui non poteva che entrare nel programma di Barbara d’Urso in qualità di secchione. Il suo nome forse risulterà famigliare al pubblico di Canale 5 perché nel 2019 ha partecipato ad Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis, dove si è presentato come Dino, ma è ricordato anche come Principe Azzurro.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.