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Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi principali della puntata ci saranno le novità sull’inchiesta di Garlasco: Salvo Sottile mostrerà nuovi scambi di mail inedite che riguardano i presunti errori investigativi iniziali e l’attività del Ris di Parma.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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