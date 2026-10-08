Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre 2026
Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre 2026
Questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni e ospiti
Tra i temi principali della puntata ci saranno le novità sull’inchiesta di Garlasco: Salvo Sottile mostrerà nuovi scambi di mail inedite che riguardano i presunti errori investigativi iniziali e l’attività del Ris di Parma.
Streaming e tv
Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.