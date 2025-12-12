Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Operation Napoleon: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Operation Napoleon: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Operation Napoleon, film thriller diretto da Óskar Þór Axelsson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’avvocato islandese Kristin viene trascinata nel vortice di una cospirazione internazionale quando riceve il filmato del relitto di un aereo, ritrovato dopo lo scioglimento di uno dei più grandi ghiacciai d’Islanda. Il vecchio aereo tedesco della Seconda Guerra Mondiale non solo attira criminali spietati sulla scena, ma anche il direttore della CIA William Carr (interpretato da Iain Glen, il Jorah Mormont di Game of Thrones), che sta cercando da molto tempo di rimuovere il relitto in gran segreto. Kristin non si dà pace finché non viene scoperta la chiave che risolverà l’enigma dell’Operazione Napoleon.

Operation Napoleon: il cast

Abbiamo visto la trama di Operation Napoleon, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Vivian Ólafsdóttir: Kristín Johannesdottír
  • Jack Fox: Steve Rush
  • Iain Glen: William Carr
  • Wotan Wilke Möhring: Simon
  • Ólafur Darri Ólafsson: Einar
  • Atli Óskar Fjalarsson: Elías
  • Adesuwa Oni: Julie Ratoff
  • Þröstur Leó Gunnarsson: Jóhannes
  • Nanna Kristín Magnúsdóttir: Rósa
  • Annette Badland: Sarah Steinkamp

Streaming e tv

Dove vedere Operation Napoleon in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 12 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 dicembre
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 dicembre
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 12 dicembre 2025
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 12 dicembre 2025
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 dicembre 2025
Spettacoli / Pier Silvio Berlusconi su Amadeus: “Dovesse chiudere il contratto con Warner siamo aperti a professionisti come lui”
Spettacoli / Pier Silvio Berlusconi sulla sua imitazione al Gialappa Show: “Non mi somiglia per niente”
Gossip / Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti: “Legame puro, non finirà con Ballando con le Stelle”
Ricerca