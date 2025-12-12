Operation Napoleon: tutto quello che c’è da sapere sul film
Operation Napoleon: trama, cast e streaming del film
Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Operation Napoleon, film thriller diretto da Óskar Þór Axelsson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
L’avvocato islandese Kristin viene trascinata nel vortice di una cospirazione internazionale quando riceve il filmato del relitto di un aereo, ritrovato dopo lo scioglimento di uno dei più grandi ghiacciai d’Islanda. Il vecchio aereo tedesco della Seconda Guerra Mondiale non solo attira criminali spietati sulla scena, ma anche il direttore della CIA William Carr (interpretato da Iain Glen, il Jorah Mormont di Game of Thrones), che sta cercando da molto tempo di rimuovere il relitto in gran segreto. Kristin non si dà pace finché non viene scoperta la chiave che risolverà l’enigma dell’Operazione Napoleon.
Operation Napoleon: il cast
Abbiamo visto la trama di Operation Napoleon, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Vivian Ólafsdóttir: Kristín Johannesdottír
- Jack Fox: Steve Rush
- Iain Glen: William Carr
- Wotan Wilke Möhring: Simon
- Ólafur Darri Ólafsson: Einar
- Atli Óskar Fjalarsson: Elías
- Adesuwa Oni: Julie Ratoff
- Þröstur Leó Gunnarsson: Jóhannes
- Nanna Kristín Magnúsdóttir: Rósa
- Annette Badland: Sarah Steinkamp
Streaming e tv
Dove vedere Operation Napoleon in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 12 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.