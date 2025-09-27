Omicidi a Mystery Island: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 27 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Omicidi a Mystery Island, film del 2023 diretto da Nicholas Humphries con Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Emilia e Jane sono due amiche che si recano a Mistery Island per un weekend spensierato. In questo luogo, infatti, si risolvono dal vivo dei gialli e bisogna scoprire chi è l’assassino tra i part – ecipanti. Tuttavia, invece della solita messinscena, stavolta muore davvero una persona..

Omicidi a Mystery Island: il cast

Abbiamo visto la trama di Omicidi a Mystery Island, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows, Matthew Chambers, Randy Domínguez, Robert Getman, Francisco Labbe, Kara Lane, Luke McGibney, Andres Morales, Noelia Rothery, Yimara Perez Royko, Melanie Martinez Sanchez, Roberto Thomas-Díaz, Henry Twohy, Mike Martinez.

Streaming e tv

Dove vedere Omicidi a Mystery Island in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 27 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Raiplay.it.