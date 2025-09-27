Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:27
Home » Spettacoli » TV
TV

Omicidi a Mystery Island: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Omicidi a Mystery Island: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 27 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Omicidi a Mystery Island, film del 2023 diretto da Nicholas Humphries con Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Emilia e Jane sono due amiche che si recano a Mistery Island per un weekend spensierato. In questo luogo, infatti, si risolvono dal vivo dei gialli e bisogna scoprire chi è l’assassino tra i part – ecipanti. Tuttavia, invece della solita messinscena, stavolta muore davvero una persona..

Omicidi a Mystery Island: il cast

Abbiamo visto la trama di Omicidi a Mystery Island, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows, Matthew Chambers, Randy Domínguez, Robert Getman, Francisco Labbe, Kara Lane, Luke McGibney, Andres Morales, Noelia Rothery, Yimara Perez Royko, Melanie Martinez Sanchez, Roberto Thomas-Díaz, Henry Twohy, Mike Martinez.

Streaming e tv

Dove vedere Omicidi a Mystery Island in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 27 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Raiplay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
