Oltre la soglia, anticipazioni quarta puntata del 27 novembre: cosa succede

Dopo la messa in onda dell’episodio di stasera, tutti i fan della fiction Oltre la soglia sono alla ricerca delle anticipazioni della prossima puntata, la quarta, in onda come sempre in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì. Il prossimo appuntamento è dunque per il 27 novembre: cosa succede e qual è la trama della quarta puntata?

Oltre la soglia è un medical drama con protagonista Gabriella Pession nei panni di Tosca Navarro, primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici che nasconde un grande segreto: lei stessa, in passato, ha avuto una diagnosi di schizofrenia e ancora oggi tiene a bada la malattia solo grazie ai farmaci, all’autocontrollo e alla psicoterapia.

Ecco perché la dottoressa Navarro ha un’abilità unica nel capire i propri pazienti e i loro bisogni. La fiction è prodotta da Paypermoon Italia e diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca. Ideata da Laura Ippoliti, presenta nel cast attori di successo come Paolo Briguglia, Alessandro Tedeschi, Nina Torresi, Camilla Ferranti e Giorgio Marchesi.

Di seguito le anticipazioni e la trama della quarta puntata di Oltre la soglia, in onda su Canale 5 mercoledì 27 novembre 2019.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Oltre la soglia

Oltre la soglia anticipazioni terza puntata: dove eravamo rimasti

Nel corso della terza puntata del 20 novembre, Tosca ha avuto a che fare con un mistero. Dal nulla infatti ha fatto capolino una giovane, Anna, sostenendo di essere in cura per una malattia psichiatrica, Su di lei, però, non si riuscivano a reperire informazioni: né sulla sua scomparsa, né sulla terapia seguita o su chi gliela aveva prescritta.

Nel frattempo, nonostante il litigio Tosca e Di Muro si sono avvicinati, con il PM che, intanto, ha continuato ad indagare sulla vita della psichiatra.

Oltre la soglia, le anticipazioni della quarta puntata del 27 novembre

Nella quarta puntata di Oltre la soglia, in onda il 27 novembre, vedremo Diego e Adila, due nuovi pazienti di cui Tosca dovrà occuparsi. Diego giunge dalla dottoressa dopo aver avuto un brutto incidente in palestra, visto che si è allenato al punto di svenire. Tosca cerca subito di comprenderne le ragioni, indagando su quale ambiente viva il ragazzo e andando per questa ragione anche a visitare la palestra in cui Diego ha perso i sensi. Nel frattempo, le cose fra la dottoressa Capello e suo marito continuano a peggiorare, visto che la donna si sente sempre più vicina ad Agosti.

Per quanto riguarda invece Adila, sedicenne italiana con genitori di origine africana, è stata ricoverata in reparto dopo aver avuto un’allucinazione e anche in questo caso Tosca cercherà di capire cosa si nasconda dietro al disturbo della ragazza. È così che scopre una verità inattesa riguardo l’integrazione culturale di Adila e del difficile rapporto con i suoi genitori. Nel frattempo Diego si riprenderà.

L’appuntamento con la quarta puntata di Oltre la soglia è per mercoledì 27 novembre 2019, alle 21.20 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Volevo fare la rockstar, anticipazioni quinta puntata del 27 novembre su Rai 2 Volevo fare la rockstar, anticipazioni quarta puntata del 20 novembre su Rai 2 Una serata di stelle per il Bambino Gesù, tutti gli ospiti della serata benefica di Rai 1

Il cast completo di Oltre la soglia

La trama completa della fiction Oltre la soglia

Dove vedere la serie tv in streaming

Chi è Arianna Becheroni, che interpreta Tosca da 15enne nella fiction Oltre la soglia