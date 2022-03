Odio l’estate: trama, cast e streaming del film di Aldo, Giovanni e Giacomo su Canale 5

Questa sera, venerdì 25 marzo 2022, arriva in prima serata alle ore 21:20 e in prima TV su Canale 5 il film Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo. Si tratta di una commedia uscita di recente, precisamente nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia causata dal Covid-19. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sul film.

Trama

Diretto da Massimo Venier, il film vede al centro della storia tre uomini – interpretati da Aldo, Giovanni e Giacomo – che scelgono di trascorrere le vacanze estive su un’isola a largo delle coste italiche. Ognuno di questi personaggi decide di partire con al seguito la propria famiglia. Non si conoscono tra loro, eppure scelgono la stessa destinazione dove trascorrere le vacanze. Si trovano, per coincidenza del destino, sulla stessa spiaggia e anche nella stessa casa. Pare che tutti e tre abbiano prenotato nello stesso periodo, ma non potrebbero essere più diversi tra loro. Aldo ad esempio non ha un lavoro stabile ed è ipocondriaco. Inoltre ha un cane di nome Brian ed è un fan sfegatato di Massimo Ranieri. Sua moglie anziché parlare grida e i due hanno due figli, Ilary e Savo. Aldo è molto diverso da Giovanni, che invece è un uomo pignolo, ben organizzato, a capo di un’impresa sull’orlo del fallimento, ma ha scelto di concedersi una vacanza lontano dal caos con la moglie e la figlia Alessia. E poi c’è Giacomo, un medico di successo ma che ha non pochi problemi in famiglia. Giacomo infatti non riesce ad instaurare un buon rapporto con suo figlio che sta affrontando la pubertà. Tre personaggi tanto diversi tra loro che dovranno condividere lo stesso tetto per tutta la durata della vacanza. Riusciranno a sopravvivere?

Odio l’estate: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama di Odio l’estate, vediamo invece gli attori e le attrici che fanno parte del cast completo del film. Di seguito trovate l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo Baglio

Giovanni Storti: Giovanni Storti

Giacomo Poretti: dottor Giacomo Poretti

Lucia Mascino: Barbara Poretti

Carlotta Natoli: Paola Storti

Roberto Citran: Rudi Contrada

Maria Di Biase: Carmen Baglio

Davide Calgaro: Salvo Baglio

Ilary Marzo: Ilary Baglio

Melissa Marzo: Melissa Baglio

Sabrina Martina: Alessia Storti

Edoardo Vaino: Ludovico

Massimo Ranieri: se stesso

Michele Placido: Maresciallo

Carlo De Ruggieri: Pirola

Valeria Colombo: Sonia l’infermiera

Francesco Brandi: Gerolin

Millie Fortunato Asquini: Else

Harald Ottesen Nødtvedt: Helmut

Monica Contini: signora Caracciolo

Streaming e TV

Ma dove vedere Odio l’estate in diretta TV e live streaming? La commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo arriva in prima serata su Canale 5 venerdì 25 marzo 2022 alle ore 21:20 circa. Chi vuole seguire il film in diretta TV non dovrà fare altro che collegarsi a Canale 5 tramite tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire la commedia in diretta streaming può accedere alla piattaforma gratuita di MediasetPlay. È possibile anche scaricare l’App per smartphone, tablet e Smart TV.