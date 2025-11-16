Odio l’estate: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 16 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Odio l’estate, film del 2020 diretto da Massimo Venier con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. È la decima pellicola interpretata dal trio comico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono tre padri di famiglia residenti a Milano, molto diversi tra di loro: Aldo è apparentemente un fannullone ipocondriaco sempre a casa dal lavoro per malattia, ha tre figli (di cui il più grande, Salvo, è stato da poco processato dal tribunale dei minori per aver commesso un furto di un motorino) ed un cane di nome Brian ed è sposato con Carmen, talmente innamorata di lui da passare sopra ai suoi difetti; Giovanni ha una moglie, Paola, e una figlia adolescente, Alessia, entrambe portate allo sfinimento dal suo carattere esageratamente pignolo, critico e noioso, ed è il proprietario dello Storti & figli, un negozio di accessori per calzature ereditato dai suoi familiari; Giacomo è un dentista di tutto rispetto, totalmente dedito al lavoro, sposato con Barbara e con un figliastro di 12 anni, Ludovico, figlio di Barbara e del suo precedente compagno.

Le famiglie Baglio, Storti e Poretti, che non si conoscono, partono per trascorrere le vacanze al mare su un’isola dell’Italia meridionale, probabilmente in Puglia, raggiungendo una casa affittata di fronte alla spiaggia. All’arrivo, però, le tre famiglie scoprono che, a causa di un errore da parte dell’agenzia di viaggi, hanno affittato tutte e tre la stessa abitazione. Si rivolgono quindi al maresciallo dei Carabinieri locale, il quale, per evitare l’avvio di una lunga serie di pratiche burocratiche e giuridiche, consiglia loro semplicemente di convivere tutti insieme nell’abitazione, dividendosi gli spazi…

Odio l’estate: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Odio l’estate, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo Baglio

Giovanni Storti: Giovanni Storti

Giacomo Poretti: dottor Giacomo Poretti

Lucia Mascino: Barbara Poretti

Carlotta Natoli: Paola Storti

Michele Placido: Maresciallo

Roberto Citran: Rudi Contrada

Maria Di Biase: Carmen Baglio

Davide Calgaro: Salvo Baglio

Ilary Marzo: Ilary Baglio

Melissa Marzo: Melissa Baglio

Sabrina Martina: Alessia Storti

Edoardo Vaino: Ludovico

Massimo Ranieri: se stesso

Carlo De Ruggieri: Pirola

Valeria Colombo: Sonia l’infermiera

Francesco Brandi: Gerolin

Pietro Ragusa: poliziotto stradale toscano

Millie Fortunato Asquini: Else

Harald Ottesen Nødtvedt: Helmut

Roberto Giorgi: uomo al campeggio Tahiti

Emanuel Caserio: medico

Monica Contini: signora Caracciolo

Streaming e tv

Dove vedere Odio l’estate in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 16 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.