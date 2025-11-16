Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Odio l’estate: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

di Anton Filippo Ferrari
Odio l’estate: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 16 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Odio l’estate, film del 2020 diretto da Massimo Venier con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. È la decima pellicola interpretata dal trio comico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono tre padri di famiglia residenti a Milano, molto diversi tra di loro: Aldo è apparentemente un fannullone ipocondriaco sempre a casa dal lavoro per malattia, ha tre figli (di cui il più grande, Salvo, è stato da poco processato dal tribunale dei minori per aver commesso un furto di un motorino) ed un cane di nome Brian ed è sposato con Carmen, talmente innamorata di lui da passare sopra ai suoi difetti; Giovanni ha una moglie, Paola, e una figlia adolescente, Alessia, entrambe portate allo sfinimento dal suo carattere esageratamente pignolo, critico e noioso, ed è il proprietario dello Storti & figli, un negozio di accessori per calzature ereditato dai suoi familiari; Giacomo è un dentista di tutto rispetto, totalmente dedito al lavoro, sposato con Barbara e con un figliastro di 12 anni, Ludovico, figlio di Barbara e del suo precedente compagno.

Le famiglie Baglio, Storti e Poretti, che non si conoscono, partono per trascorrere le vacanze al mare su un’isola dell’Italia meridionale, probabilmente in Puglia, raggiungendo una casa affittata di fronte alla spiaggia. All’arrivo, però, le tre famiglie scoprono che, a causa di un errore da parte dell’agenzia di viaggi, hanno affittato tutte e tre la stessa abitazione. Si rivolgono quindi al maresciallo dei Carabinieri locale, il quale, per evitare l’avvio di una lunga serie di pratiche burocratiche e giuridiche, consiglia loro semplicemente di convivere tutti insieme nell’abitazione, dividendosi gli spazi…

Odio l’estate: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Odio l’estate, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Aldo Baglio: Aldo Baglio
  • Giovanni Storti: Giovanni Storti
  • Giacomo Poretti: dottor Giacomo Poretti
  • Lucia Mascino: Barbara Poretti
  • Carlotta Natoli: Paola Storti
  • Michele Placido: Maresciallo
  • Roberto Citran: Rudi Contrada
  • Maria Di Biase: Carmen Baglio
  • Davide Calgaro: Salvo Baglio
  • Ilary Marzo: Ilary Baglio
  • Melissa Marzo: Melissa Baglio
  • Sabrina Martina: Alessia Storti
  • Edoardo Vaino: Ludovico
  • Massimo Ranieri: se stesso
  • Carlo De Ruggieri: Pirola
  • Valeria Colombo: Sonia l’infermiera
  • Francesco Brandi: Gerolin
  • Pietro Ragusa: poliziotto stradale toscano
  • Millie Fortunato Asquini: Else
  • Harald Ottesen Nødtvedt: Helmut
  • Roberto Giorgi: uomo al campeggio Tahiti
  • Emanuel Caserio: medico
  • Monica Contini: signora Caracciolo

Streaming e tv

Dove vedere Odio l’estate in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 16 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca