Obbligo o verità: anticipazioni e ospiti della seconda puntata, 31 marzo

Questa sera, lunedì 31 marzo 2025, su Rai 2 dalle ore 21.20 va in onda in prima visione la seconda puntata di Obbligo o verità, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi ispirato al celebre e universale party game a cui tutti hanno giocato almeno una volta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Adattato dall’originale francese Action ou Vérité – prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia – “Obbligo o verità” segna il debutto di Alessia Marcuzzi alla conduzione di un talk show brillante in cui ospiterà e metterà intorno a un tavolo personalità diverse tra confessioni, risate e irriverente divertimento.

Nella seconda puntata, saranno ospiti: Amanda Lear, Maurizio Lastrico, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, Adriano Panatta insieme a Paolo Bertolucci, con la partecipazione di Herbert Ballerina. Il programma ha accolto poi la richiesta di replica di Alba Parietti e tornerà Max Felicitas in una veste inedita.

Il cuore della puntata sarà, naturalmente, il momento “Obbligo o Verità”, in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e surreale, fatte su misura per il malcapitato. Uno dei momenti più attesi sarà il “Solo tu”, in cui l’ospite prescelto affronterà una raffica di domande e obblighi personalizzati, rivelando aspetti più profondi della propria vita ed esperienza.

Streaming e tv

Dove vedere Obbligo o verità in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima visione ogni lunedì in prima serata alle ore 21.20 a partire dal 24 marzo 2025. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.