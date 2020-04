Nut Job 2, Tutto molto divertente: trama, cast, trailer e streaming del film d’animazione

Nut Job 2 – Tutto molto divertente è un film d’animazione arrivato in sala nel 2017 e che Italia 1 ripropone in prima serata sabato 4 aprile 2020, in piena emergenza Coronavirus. Un film pensato per i più piccoli, diretto da Carl Brunker e che segue le vicende del primo Nut Jub, Operazione noccioline. Ma di cosa parla questo film? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Nut Job 2, la trama del film

Spocchia con i suoi compagni cerca di godersi il negozio di noccioline, dopo che la proprietaria che l’aveva reso una riserva illimitata di cibo l’aveva abbandonato. Tuttavia, il negozio viene distrutto da un incendio. Gli animali sono costretti a tornare al parco, dove li attende una spiacevole sorpresa: il sindaco Percival J. Muldoon, molto avaro, ha intenzione di trasformare il parco in un luna park per ingrossarsi le tasche. Spocchia e gli amici dovranno lottare duramente per tenersi la loro casa.

Nut Job 2, Tutto molto divertente: il cast di doppiatori

Chi vediamo come doppiatori in Nut Job 2? Spocchia è doppiato da Fabrizio Vidale, mentre Andie da Barbara De Bortoli. Il tremendo sindaco Percival è doppiato da Luigi Ferraro, mentre Franki da Steano Thermes, il signor Feng è doppiato da Oreste Baldini e Sottiletta da Laura Romano. E ancora vediamo Heather Muldoon doppiata da Monica Ward, Gunther doppiato da Francesco De Francesco, Jamie da Letizia Ciampa, Marm da Francesco Venditti, Motty da Davide Lepore e Talpa da Nanni Baldini.

Nut Job 2, dove vedere il fim d’animazione: tv e streaming

Come fare per vedere Nut Job 2 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 4 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming