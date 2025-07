Nuotando nella follia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 5 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Nuotando nella follia, film del 2022 diretto da Doug Campbell con Sydney Hamm, Cj Hammond, Shellie Sterling, Kiarra Beasley, Mackenzie Possage, Elijah Mahar, Alison Robertson, Morris Jude. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo essere stata espulsa dalla Nazionale per aver tentato di uccidere il suo allenatore, Sabrina trova lavoro come istruttrice di nuoto di Ashley, figlia di Ellen e Parker. Con Ellen in una comunit – à di recupero per alcolizzati, Sabrina inizia ad avere una relazione con Parker…

Nuotando nella follia: il cast

Abbiamo visto la trama di Nuotando nella follia, ma qual è il cast del film? Alle riprese hanno partecipato tanti attori. Tra questi: Sydney Hamm, Cj Hammond, Shellie Sterling, Kiarra Beasley, Mackenzie Possage, Elijah Mahar, Alison Robertson, Morris Jude.

Streaming e tv

Dove vedere Nuotando nella follia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.