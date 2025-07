Notte di bugie: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 19 luglio 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda il film Notte di bugie, pellicola del 2021 girata in America e diretta da Nadeem Soumah. Un avvincente thriller che appassionerà tutti i fan del genere. Ma vediamo tutte le informazioni.

Trama

Una procuratrice dalla carriera in ascesa trascorre la notte a casa di un avvocato difensore rivale. Risvegliatasi accanto al suo corpo assassinato, sceglie di scappare per evitare uno scandalo. Le cose, però, vanno di male in peggio quando le viene chiesto di perseguire l’omicidio dell’avvocato.

Notte di bugie: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Tra i protagonisti troviamo Anna Marie Dobbins, Colt Prattes, Louis Mandylor, Aarika Trabona, Niesha Renee Guilbot.

Streaming e tv

Dove vedere Notte di bugie? Appuntamento su Rai 2 il 19 luglio 2025 alle ore 21.20 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Rai Play.