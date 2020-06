Non mollare mai – Storie Tricolori: ospiti e anticipazioni

Oggi, martedì 2 giugno, in prima serata su Rai 1, va in onda “Non Mollare Mai – Storie Tricolori”, charity show innovativo – organizzato da Rai e Master Group Sport, con la produzione esecutiva affidata ad Atomic -, che metterà in contatto i grandi campioni dello sport con i volti Rai e i grandi nomi del cinema italiano. Una serata evento che vedrà alla conduzione Alex Zanardi, che coordinerà gli interventi dei tantissimi ospiti collegati. Lo scopo è valorizzare l’attività svolta dagli operatori della Croce Rossa Italiana, e sostenerla attraverso il numero solidale 45505 (attivo dal 27 maggio fino al 3 giugno). Ma quali saranno gli ospiti di Non Mollare Mai – Storie Tricolori? Dove vedere l’evento in tv e streaming? Di seguito tutte le informazioni.

Ospiti

Tantissimi gli ospiti e le storie che si alterneranno durante la serata Non Mollare Mai – Storie Tricolori: a cominciare da quella di Fabio Cannavaro e Marcello Lippi che parleranno dell’importanza di fare squadra, mentre Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti si confronteranno con Flavio Insinna soffermandosi in particolare sui Mondiali di Calcio vinti dalla Nazionale Italiana. Sempre di Mondiali parleranno Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Gianfelice Facchetti pronti a raccontare e ricordare a Simona Ventura le indimenticabili emozioni della partita Italia-Germania del 1970. Tra gli altri ospiti della serata evento: Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Franco Baresi, Gigi D’Alessio, il pilota della Ferrari Charles Leclerc, Lapo Elkann e Valentino Rossi.

Ospiti di Non mollare mai – Storie Tricolori anche Marco Belinelli campione della NBA, Fedez, Serena Rossi, Bebe Vio, Valentina Vezzali, Yuri Chechi, Federica Pellegrini, Milly Carlucci che racconteranno come hanno sconfitto la paura e le ansie tornando più forti di prima. A completare il cast di Non mollare mai anche Caterina Balivo, Federica Brignone, Deborah Compagnoni, la coppia di tennisti Flavia Pennetta e Fabio Fognini, Francesca Schiavone, Cesare Bocci. Infine Stefano Accorsi, Luca Argentero e Beppe Fiorello raccontaranno al grande pubblico le commoventi storie di importanti personaggi del mondo dello sport.

In tv e streaming

Dove vedere Non Mollare Mai – Storie Tricolori in tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda oggi – 2 giugno 2020 (festa della Repubblica italiana) – su Rai 1 alle ore 21,20 (circa). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

