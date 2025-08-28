No Way Up: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 28 agosto 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda No Way Up, film thriller del 2024 diretto e montato da Claudio Fäh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Persone provenienti da ambienti diversi si ritrovano insieme quando un impatto con volatili fa schiantare il loro aereo nell’Oceano Pacifico. Entrambi i piloti e molti passeggeri muoiono nello schianto. I sopravvissuti rimasti, Ava (figlia di un importante politico), la sua guardia del corpo Brandon, il suo fidanzato Jed, l’amico di Jed, Kyle, una bambina di nome Rosa che viaggiava con i nonni, e l’assistente di volo Danilo, si ritrovano intrappolati in una sacca d’aria nella parte posteriore della fusoliera appoggiata su una base rocciosa sott’acqua. Kyle è ferito gravemente al braccio, e la nonna di Rosa, Mardy “Nana”, ex infermiera dell’esercito, lo cura nella cambusa con una stecca improvvisata. Brandon prende il comando, dicendo ai sopravvissuti di rimanere fermi ed aspettare i soccorsi. Mentre è intento a recuperare una bombola di ossigeno dalla parte anteriore dell’aereo sommerso, un grande squalo lo attacca attraverso un’apertura nella fusoliera; l’uomo riesce a scappare, ma viene trascinato nuovamente sott’acqua dallo squalo.

No Way Up: il cast

Abbiamo visto la trama di No Way Up, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sophie McIntosh: Ava

Will Attenborough: Kyle

Jeremias Amoore: Jed

Manuel Pacific: Danilo

Grace Nettle: Rosa

Colm Meaney: Brandon

Phyllis Logan: Mardy ‘Nana’

James Carroll Jordan: Hank

Streaming e tv

Dove vedere No Way Up in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 28 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.