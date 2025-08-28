Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:01
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

No Way Up: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

No Way Up: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 28 agosto 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda No Way Up, film thriller del 2024 diretto e montato da Claudio Fäh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Persone provenienti da ambienti diversi si ritrovano insieme quando un impatto con volatili fa schiantare il loro aereo nell’Oceano Pacifico. Entrambi i piloti e molti passeggeri muoiono nello schianto. I sopravvissuti rimasti, Ava (figlia di un importante politico), la sua guardia del corpo Brandon, il suo fidanzato Jed, l’amico di Jed, Kyle, una bambina di nome Rosa che viaggiava con i nonni, e l’assistente di volo Danilo, si ritrovano intrappolati in una sacca d’aria nella parte posteriore della fusoliera appoggiata su una base rocciosa sott’acqua. Kyle è ferito gravemente al braccio, e la nonna di Rosa, Mardy “Nana”, ex infermiera dell’esercito, lo cura nella cambusa con una stecca improvvisata. Brandon prende il comando, dicendo ai sopravvissuti di rimanere fermi ed aspettare i soccorsi. Mentre è intento a recuperare una bombola di ossigeno dalla parte anteriore dell’aereo sommerso, un grande squalo lo attacca attraverso un’apertura nella fusoliera; l’uomo riesce a scappare, ma viene trascinato nuovamente sott’acqua dallo squalo.

No Way Up: il cast

Abbiamo visto la trama di No Way Up, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Sophie McIntosh: Ava
  • Will Attenborough: Kyle
  • Jeremias Amoore: Jed
  • Manuel Pacific: Danilo
  • Grace Nettle: Rosa
  • Colm Meaney: Brandon
  • Phyllis Logan: Mardy ‘Nana’
  • James Carroll Jordan: Hank

Streaming e tv

Dove vedere No Way Up in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 28 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Troy: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
TV / Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (terza puntata)
TV / Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)
Ti potrebbe interessare
TV / Troy: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
TV / Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (terza puntata)
TV / Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (replica)
Spettacoli / Morto in un incidente l’ex marito di Roberta Capua: “Resterà il grande amore della mia vita”
TV / Ascolti tv mercoledì 27 agosto: Il segreto di Isabelle, Nata per te
TV / Nata per te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica
TV / Jannacciami!: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie (seconda puntata)
Ricerca