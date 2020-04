No Escape – Colpo di stato: trama e cast del film

Questa sera, giovedì 30 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda No Escape – Colpo di stato, film del 2015 diretto da John Erick Dowdle, con protagonisti Owen Wilson, Pierce Brosnan e Lake Bell. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jack Dwyer (Owen Wilson) è un ingegnere statunitense che lavora presso la Cardiff, un’azienda che costruisce e mantiene acquedotti. Le difficoltà economiche dell’azienda lo portano a trasferirsi in un paese del sud-est asiatico assieme a sua moglie Annie e le due figlie Lucy e Beeze per occuparsi di un acquedotto. Durante il viaggio in aereo conosce Hammond (Pierce Brosnan), un eccentrico inglese esperto del paese che, all’aeroporto, si offre di dare loro un passaggio in hotel col pulmino guidato da un suo amico asiatico che, per la sua passione per il cantante, si fa chiamare Kenny Rogers.

Il giorno dopo il loro arrivo nel paese insorge un gruppo di ribelli che ha come obiettivo quello di rovesciare il governo centrale e di cacciare gli occidentali e comunque tutte le persone che hanno a che fare con lo sfruttamento delle risorse del paese. Insomma, un vero e proprio colpo di stato. Ne consegue una caccia all’occidentale in cui Jack, assieme alla moglie ed alle figlie, dovrà correre al riparo cercando di mantenerla in vita nonostante lui non abbia alcun addestramento militare.

I protagonisti tra mille difficoltà e pericoli cercano di raggiungere l’ambasciata che però è in fiamme ed i protagonisti sono costretti a fuggire nuovamente. Dopo ulteriori peripezie Hammond rivela che intende aiutarli perché si sente responsabile della loro sorte, giacché la situazione è degenerata proprio per il lavoro di gente come lui che, sottotraccia, ha per anni destabilizzato il paese per conto delle potenze occidentali attraverso prestiti e controllo delle risorse.

Nella notte, tuttavia, vengono scoperti e Kenny viene ucciso da un colpo di fucile. Anche Hammond viene ferito a morte, ma, prima di morire per il colpo subito, si sacrifica facendosi investire da un camion e uccidendone l’autista, concedendo alla famiglia più tempo per fuggire.

No Escape – Colpo di Stato: il cast

Di seguito il cast del film No Escape – Colpo di Stato che va in onda stasera:

Owen Wilson: Jack Dwyer

Pierce Brosnan: Hammond

Lake Bell: Annie Dwyer

Sterling Jerins: Lucy Dwyer

Spencer Garrett: Recruiter

Karen Gemma: Dodgson

Sahajak Boonthanakit: Kenny Roger

Claire Geare: Beeze Dwyer

Russell Geoffrey: Banks

Byron Gibson

Streaming e tv

Dove vedere No Escape – Colpo di Stato in tv e live streaming? Il film va in onda oggi, 30 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

