New Moon: trama, cast e curiosità del film della Twilight Saga su Italia 1

Questa sera, venerdì 17 aprile 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda New Moon, secondo capitolo della Twilight Saga. Il film, del 2009, vede la regia di Chris Weitz e rappresenta l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2006 di Stephenie Meyer. La pellicola fa seguito a Twilight, campione d’incassi nel 2008.

a vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

New Moon film: trama

Uno sfortunato evento occorso durante la festa per il diciottesimo compleanno di Bella porterà Edward e i suoi familiari ad andare via da Forks, per proteggere la ragazza. A seguito di ciò Bella, addolorata per la separazione dal suo amato, cadrà in una forte depressione da cui uscirà parzialmente grazie all’amicizia con Jacob Black, un ragazzo apparentemente normale che, in realtà, ha in sé il gene del licantropo. Una serie di premonizioni equivocate riporteranno Edward e Bella in contatto ma nuove insidie e l’ira dei Volturi metteranno ancora una volta a dura prova l’amore tra i due ragazzi.

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Kristen Stewart – Bella Swan

– Bella Swan Robert Pattinson – Edward Cullen

– Edward Cullen Taylor Lautner – Jacob Black

– Jacob Black Ashley Greene – Alice Cullen

– Alice Cullen Peter Facinelli – Dott. Carlisle Cullen

– Dott. Carlisle Cullen Elizabeth Reaser – Esme Cullen

– Esme Cullen Billy Burke – Charlie Swan

– Charlie Swan Jackson Rathbone – Jasper Hale

– Jasper Hale Nikki Reed – Rosalie Hale

– Rosalie Hale Anna Kendrick – Jessica

– Jessica Michael Welch – Mike

– Mike Justin Chon – Eric

– Eric Christian Serratos – Angela

– Angela Michael Sheen – Aro

– Aro Jamie Campbell Bower – Caius

– Caius Christopher Heyerdahl – Marcus

– Marcus Dakota Fanning – Jane

– Jane Kellan Lutz – Emmett Cullen

– Emmett Cullen Chaske Spencer – Sam Uley

– Sam Uley Tyson Houseman – Quil Ateara

– Quil Ateara Kiowa Gordon – Embry Call

– Embry Call Alex Meraz – Paul

– Paul Bronson Pelletier – Jared

– Jared Cameron Bright – Alec

– Alec Daniel Cudmore – Felix

– Felix Charlie Bewley – Demetri

– Demetri Russel Roberts – Mr. Berty

Trailer

Ecco il trailer del film:

New Moon film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere New Moon in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 17 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Puoi baciare lo sposo: la location del film, il paese Puoi baciare lo sposo: trama, cast e streaming del film Nome di donna: trama, cast e streaming del film