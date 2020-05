Nero a metà: trama seconda puntata, anticipazioni e cast

Questa sera, mercoledì 27 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Nero a metà, fortunata serie tv con Claudio Amendola già trasmessa dalla Rai nel 2018. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni? Di seguito anticipazioni, trama e cast della seconda puntata di Nero a metà.

Trama

Nonostante il loro rapporto difficile, Carlo e Malik proseguiranno a lavorare insieme. In particolare i due si occuperanno del caso di una ragazza ucraina, trovata morta dentro una valigia all’aeroporto di Fiumicino. Le indagini mostreranno il diverso stile dei due poliziotti: Carlo, che vanta molta esperienza, si lascia guidare dall’istinto e dalle sue sensazioni; Malik è molto più attento ai dettagli e tiene in grande considerazioni gli aiuti derivanti dalle nuove tecnologie. Differenze che faranno imbestialire Carlo, sempre più provato dall’evidente attrazione del collega per sua figlia. Intanto Alba proverà ad adattarsi alla nuova vita da convivente e cercherà di resistere alle avances di Malik.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Nero a metà (in onda oggi su Rai 1) i protagonisti saranno alle prese con l’omicidio di una suora e Alba vedrà la propria vita a rischio a causa delle indagini sul caso. Al Commissariato arriverà poi la nuova Dirigente Micaela Carta che si mostrerà molto fredda. Intanto Carlo sarà chiamato ad affrontare un problema con Cristina, la sua compagna, che vorrebbe smettere di vivere in segreto la loro storia…

Dove eravamo rimasti: ecco cosa è successo nelle varie puntate di Nero a metà

Nero a metà: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Nero a metà, ma qual è il cast della serie tv? Al fianco di Claudio Amendola, ci sono attori giovani ed emergenti come Miguel Gobbo Diaz, ma non solo. Di seguito il cast completo di Nero a metà:

Claudio Amendola: Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz: Malik Soprani

Fortunato Cerlino: Mario Muzo

Rosa Diletta Rossi: Alba Guerrieri

Alessandro Sperduti: Marco Cantabella

Margherita Vicario: Cinzia Repola

Sandra Ceccarelli: Alice Soprani

Alessia Barela: Cristina

Antonia Liskova: Micaela Carta

Angela Finocchiaro: Giovanna Di Castro

Roberto Citran: Elia Santagata

