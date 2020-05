Nero a metà: cosa è successo nelle puntate andate in onda (riassunto)

Cosa è successo nelle puntate andate in onda di Nero a metà? Dal 20 maggio 2020 su Rai 1 è tornata la serie tv con Claudio Amendola già trasmessa dalla Rai nel 2018. Repliche che stanno riscuotendo un buon risultato di ascolti tv e che stanno appassionando tanti italiani. Vi siete persi qualche passaggio? Di seguito cosa è successo nelle varie puntate di Nero a metà trasmesse su Rai 1.

Seconda puntata

Cosa è successo nella seconda puntata di Nero a metà andata in onda il 27 maggio 2020? Nonostante il loro rapporto difficile, Carlo e Malik hanno proseguito a lavorare insieme. Si sono occupati del caso di una ragazza ucraina, trovata morta dentro una valigia all’aeroporto di Fiumicino. Le indagini hanno mostrato il diverso stile dei due poliziotti: Carlo, che vanta molta esperienza, si lascia guidare dall’istinto e dalle sue sensazioni; Malik è molto più attento ai dettagli e tiene in grande considerazioni gli aiuti derivanti dalle nuove tecnologie. Differenze che hanno fatto imbestialire Carlo, sempre più provato dall’evidente attrazione del collega per sua figlia. Intanto Alba, da parte sua, ha provato ad adattarsi alla nuova vita da convivente e cercato di resistere alle avances di Malik. Nel secondo episodio invece i protagonisti sono stati alle prese con l’omicidio di una suora e con la vita di Alba messa a repentaglio dalle indagini. Al Commissariato è poi arrivata la nuova Dirigente Micaela Carta mentre Carlo ha dovuto affrontare un problema con Cristina, la sua compagna, che vorrebbe smettere di vivere in segreto la loro storia.

Prima puntata

Cosa è successo nella prima puntata di Nero a metà andata in onda il 20 maggio 2020? Nella prima puntata della serie tv con Claudio Amendola abbiamo fatto la conoscenza di Carlo Guerrieri, un Ispettore di Polizia che si dedica anima e corpo al suo lavoro. Il cuore di Guerrieri batte solo per Alba, la figlia cresciuta con lui e con cui si ritrova a lavorare. Questo permette a Guerrieri di avvicinarsi di nuovo alla figlia, che gli ha dato un dolore quando si è trasferita a casa del fidanzato. Alba, infatti, lavora come medico legale e viene chiamata per collaborare ad un caso del padre: un uomo è stato trovato morto in un furgone frigo. L’occasione di Guerrieri di lavorare al fianco della figlia si complica con l’arrivo di Malik Soprani, il nuovo vice ispettore.

Tra lui e Guerrieri non scorre buon sangue. Nonostante cerchino di lasciare da parte le animosità, Guerrieri non riesce a fare finta di nulla quando si rende conto dell’attrazione che Malik prova per Alba, dimostrando ancora una volta la sua gelosia nei confronti della figlia. Inoltre a preoccupare il protagonista c’è un segreto del suo passato che sta per riemergere e portare grossi guai.

Di cosa parla, la trama

Ma di cosa parla (la trama) la serie tv Nero a metà? La serie vede l’ispettore Carlo Guerrieri del commissariato del Rione Monti condurre le sue indagini con Malik Soprani, giovane vice ispettore 28enne nero appena uscito dall’accademia, e con la figlia Alba, preparato medico legale dell’Istituto di Medicina legale guidato dalla sua mentore Giovanna Di Castro. Malik è nato in Costa d’Avorio ed è stato adottato da Alice, la quale gli ha dato la possibilità di crescere e studiare in Italia divenendo cittadino italiano. Il suo arrivo in commissariato, però, porterà scompiglio e per lui Alba proverà forti sentimenti, nonostante sia fidanzata con Riccardo.

Carlo viene dalla strada e non ha fatto una grande carriera, visto anche il suo carattere testardo e ribelle. E’ molto protettivo con la figlia che ha cresciuto da solo (è rimasto vedovo di Clara quando Alba aveva un anno e da anni è amante dell’edicolante Cristina) mentre il giovane collega è ambizioso e brillante e i due dovranno per forza di cose andare d’accordo. La squadra è completata da: Mario Muzo, sovrintendente capo originario di Napoli e molto amico di Carlo; Cinzia Repola, sovrintendente che essendo incinta è relegata a ruoli di ufficio; Marco Cantabella, giovane agente scelto molto disponibile e compagno di accademia di Malik; e Micaela Carta, affascinante dirigente della Squadra Mobile che ha preso il posto di Santagata.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo e di cosa parla Nero a metà, ma quante puntate sono previste? La Rai ha previsto di trasmettere tutte le sei puntate della fiction composte ciascuna da due episodi. In totale sono quindi 12 gli episodi di Nero a metà che verranno trasmessi per sei serate. Ma quanto dura una puntata di Nero a metà? Ogni episodio della fiction con Claudio Amendola dura circa 50-60 minuti. In tutto l’intera puntata di Nero a metà ha una durata di circa 2 ore (in onda su Rai 1 dalle ore 21,20 alle ore 23,30). Di seguito la programmazione di Nero a metà da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata (L’apparenza inganna (parti 1 e 2)): mercoledì 20 maggio 2020 ore 21,20

Seconda puntata (Una volta di troppo e Una notte senza stelle): mercoledì 27 maggio 2020 ore 21,20

Terza puntata (Sorelle e Per amore): mercoledì 3 giugno 2020 ore 21,20

Quarta puntata (Una canzone per te e Una famiglia tranquilla): mercoledì 10 giugno 2020 ore 21,20

Quinta puntata (Viva gli sposi e Le verità nascoste): mercoledì 17 giugno 2020 ore 21,20

Sesta e ultima puntata (Una questione in sospeso (parti 1 e 2)): mercoledì 24 giugno 2020

Attenzione: la programmazione di Rai 1 è soggetta a variazioni. Nero a metà sarà visibile anche in live streaming su RaiPlay.it.

