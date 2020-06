Nero a metà: trama terza puntata, anticipazioni e cast

Nero a metà, terza puntata: trama, anticipazioni e cast

Questa sera, mercoledì 3 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata di Nero a metà, fortunata serie tv con Claudio Amendola, già trasmessa dalla Rai nel 2018. Ma cosa succederà oggi, 3 giugno 2020? Quali sono le anticipazioni? Di seguito anticipazioni, trama e cast della terza puntata di Nero a metà. Tutte le info nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della terza puntata, dal titolo “Sorelle”, viene ritrovato il corpo di una donna nuda sotto Ponte Sant’Angelo e il cognato, appresa la notizia dai giornali, si presenta in commissariato dicendo che Sabrina aveva subito un trapianto di midollo come sua moglie. Malik intuisce che il colpevole è l’ex fidanzato Tommaso Carsi, dottore con il quale produceva sostanze stupefacenti, che, messo alle strette, confessa di averla uccisa perché continuava a chiedergli soldi da dare alla sorella. A salvare la vita alla sorella sarà il barista Rocca, sospettato inizialmente dell’omicidio, così come suo fratello gemello prima di morire aveva salvato Sabrina con una donazione di midollo. Intanto la Carta inizia un’indagine riservata su Guerrieri e, per capire cosa c’entri lui con il caso dei resti, chiede aiuto a Soprani ma questo rifiuta perché non vuole fare la spia. Malik-Alba? La coppia è sempre più presa e i due continuano a vedersi di nascosto.

Nel secondo episodio della terza puntata di Nero a metà, Carlo e Malik indagano sulla morte di Sandro, pericoloso e violento strozzino: Malik trova l’agenda dell’uomo ma Carlo strappa una pagina. La Carta prova (anche con le minacce) a convincere Malik a indagare su Carlo ritenendolo colpevole della morte di Bosca, facendogli vedere il bossolo del proiettile con cui è morto: dagli esami balistici apparteneva alla pistola d’ordinanza di un poliziotto. Malik scopre che nella pagina strappata da Carlo c’era il nome di Ottavia, la sua informatrice. Quindi la resa dei conti tra i due con Carlo che si arrabbia con Malik per aver messo in discussione il suo modo di indagare. Dopo lo scontro, Malik non è più molto convinto dell’integrità di Carlo e accetta di indagare su di lui, comunque anche Carlo e Muzo vogliono scoprire la verità sulla morte di Bosca prima che lo faccia la sezione delitti insoluti, ma non sarà facile risalire alla pistola che ha ucciso Bosca dato che nel 1993 furono tutte sostituite nei dipartimenti. Intanto Malik e Carlo scoprono che a uccidere Sandro sono stati il padre e il fratello di Laura, la sua ex. Nel frattempo Alice, la madre adottiva di Malik, gli chiede aiuto dato che un ragazzo di nome Ahmed, di cui lei si occupa, è scomparso; Cristina, l’amante di Carlo, ha finalmente lasciato il marito; e Malik, su esortazione della Carta, va a casa della sorella di Bosca per avere qualche informazione sul fratello, e lei gli fa vedere una foto di Bosca insieme alla sua amante Clara, la moglie scomparsa di Carlo, e così Malik scopre che Clara tradiva Carlo con Bosca…

Nero a metà: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della terza puntata di Nero a metà, ma qual è il cast della serie tv? Al fianco di Claudio Amendola, ci sono attori giovani ed emergenti come Miguel Gobbo Diaz, ma non solo. Di seguito il cast completo di Nero a metà:

Claudio Amendola: Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz: Malik Soprani

Fortunato Cerlino: Mario Muzo

Rosa Diletta Rossi: Alba Guerrieri

Alessandro Sperduti: Marco Cantabella

Margherita Vicario: Cinzia Repola

Sandra Ceccarelli: Alice Soprani

Alessia Barela: Cristina

Antonia Liskova: Micaela Carta

Angela Finocchiaro: Giovanna Di Castro

Roberto Citran: Elia Santagata

Nella terza puntata di Nero a metà, in onda in replica oggi 3 giugno 2020, anche: Giulio Forges Davanzati (Tommaso Carsi), Mauro Meconi (Ilario Rocca), Paola Tiziana Cruciani (madre di Sandro Rovanti), Gaia Messerklinger (Laura), Alfredo Pea (padre di Laura), Luca Forlani (Nicola, fratello di Laura).

