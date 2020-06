Nero a metà: in autunno la seconda stagione, le anticipazioni

Oggi, 24 giugno 2020, su Rai 1 è andata in onda in replica l’ultima puntata della prima stagione di Nero a metà, ma è prevista una seconda stagione? Se sì, quando? E cosa succederà? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. Secondo le anticipazioni che circolano in rete, nella seconda stagione (probabile messa in onda in autunno, sempre su Rai 1) ritroveremo buona parte del cast principale e gli episodi saranno sempre 12, divisi in 6 puntate da 2 episodi. In particolare rivedremo Malik e Carlo che sono stati promossi al grado di ispettori superiori e si ritroveranno, ancora una volta, a lavorare insieme nonostante i rapporti non idilliaci. Carlo sarà intenzionato finalmente a sposare Cristina, mentre Malik e Alba non avranno ancora definito la loro relazione, conclusasi bruscamente. Alba infatti sarà legata di nuovo all’ex fidanzato Riccardo, seppure combattuta per i suoi sentimenti per Malik. Intanto, inizieranno le indagini ufficiali per la ricerca di Clara, moglie di Carlo e madre di Alba, creduta morta per oltre 20 anni…

Dove eravamo rimasti: ecco cosa è successo nelle puntate di Nero a metà

Quando va in onda la seconda stagione

Ma quando dovrebbe andare in onda la seconda stagione di Nero a metà? Come detto, la probabile messa in onda dei nuovi episodi è prevista per il mese di autunno 2020. Ovviamente sempre su Rai 1. In tutto sono in cantiere 12 episodi, divisi in 6 puntate da 2 episodi ciascuna. Dove vedere la seconda stagione di Nero a metà? La messa in onda (in chiaro, gratis) sarà su Rai 1, ma sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione tramite mail o social) RaiPlay.it.

Nero a metà: il cast

La seconda stagione di Nero a metà prevede nel cast la presenza dei principali attori. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Amendola: Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz: Malik Soprani

Fortunato Cerlino: Mario Muzo

Rosa Diletta Rossi: Alba Guerrieri

Alessandro Sperduti: Marco Cantabella

Margherita Vicario: Cinzia Repola

Sandra Ceccarelli: Alice Soprani

Alessia Barela: Cristina

Antonia Liskova: Micaela Carta

Angela Finocchiaro: Giovanna Di Castro

Roberto Citran: Elia Santagata

Potrebbero interessarti Nero a metà: come è finita la prima stagione, il finale Nero a metà: cosa è successo nella quinta puntata Nero a metà: trama e cast sesta e ultima puntata, le anticipazioni