Nero a metà, terza puntata: trama, anticipazioni e cast

Questa sera, mercoledì 10 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata di Nero a metà, fortunata serie tv con Claudio Amendola, già trasmessa dalla Rai nel 2018. Ma cosa succederà oggi, 10 giugno 2020? Quali sono le anticipazioni? Di seguito anticipazioni, trama e cast della terza puntata di Nero a metà. Tutte le info nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della quarta puntata, dal titolo Una canzone per te, una ragazza viene ritrovata morta su un autobus turistico. La vittima si chiama Viola, era una rapper, sembra che si sia suicidata buttandosi dalla finestra del suo appartamento, cadendo sull’autobus, ma Carlo, che indaga sul caso, è convinto che qualcuno l’abbia buttata giù uccidendola. Carlo chiede aiuto a Olga, la moglie di Muzo, che lavora nella sezione postale, lei informa la squadra che Viola stava indagando sui Blue Whale, infatti Carlo e Malik arrestano il suo assassino, Angelo, un curatore delle pericolose sfide di Blue Whale che Viola stava cercando di incastrare. Malik inizia a indagare sulla morte di Bosca, secondo lui Carlo comunque non è colpevole, probabilmente voleva solo nascondere la verità ad Alba per evitare che scoprisse che la madre era un’adultera. La Carta decide di chiedere aiuto a Santagata, che si sta godendo la sua pensione, ma Malik la mette in guardia, perché Santagata era un caro amico di Carlo, e probabilmente non farà mai nulla per danneggiarlo. Non ascoltando il consiglio di Malik, la Carta si rivolge a Santagata che però non le dà nessuna informazione, tra l’altro Santagata mette in guardia Carlo avvertendolo che la Carta e la sezione crimini insoluti stanno costruendo un caso contro di lui.

Nel secondo episodio della quarta puntata di Nero a metà, Carlo, Malik e Muzo indagano sulla morte di Cristiano, è stato sgozzato dentro a una gioielleria, poi arrestano il suo complice, Luca, che infatti ammette che volevano rapinare la gioielleria. Ma Carlo non gli crede, inoltre è ovvio che Luca non ha ucciso Cristiano, sebbene Carlo non se la senta di rilasciarlo, ma la Carta non ha altra scelta dato che di fatto il furto non c’è stato e quindi Luca non è colpevole di nulla e dunque il PM non convaliderebbe il fermo. Luca viene ritrovato morto, e infine Carlo scopre che Cristiano e Luca non volevano rapinare la gioielleria, ma il negozio bazar cinese lì vicino dove viene gestita una banca clandestina, il proprietario del bazar aveva ucciso Cristiano, ma c’era un terzo complice: il figlio del proprietario del bazar che voleva rubare i soldi che suo padre prestava, è stato infatti suo figlio a uccidere Luca. Padre e figlio vengono arrestati, ma Carlo rimprovera la Carta perché se avesse esortato il PM a convalidare il fermo Luca ora sarebbe vivo. Malik continua la sua indagine sull’omicidio di Bosca e la Carta lo informa che dagli esami balistici risulta che non è stata la vecchia pistola di Carlo a ucciderlo. Alba non amando più Riccardo decide di lasciarlo, tra l’altro Riccardo già da un po’ sospettava che lei lo tradisse con Malik. Ora Alba e Malik diventano ufficialmente una coppia e Carlo li sorprende a baciarsi, e non sembra prendere bene la cosa.

Dove eravamo rimasti: ecco cosa è successo nelle puntate di Nero a metà

Nero a metà: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della quarta puntata di Nero a metà, ma qual è il cast della serie tv? Al fianco di Claudio Amendola, ci sono attori giovani ed emergenti come Miguel Gobbo Diaz, ma non solo. Di seguito il cast completo di Nero a metà:

Claudio Amendola: Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz: Malik Soprani

Fortunato Cerlino: Mario Muzo

Rosa Diletta Rossi: Alba Guerrieri

Alessandro Sperduti: Marco Cantabella

Margherita Vicario: Cinzia Repola

Sandra Ceccarelli: Alice Soprani

Alessia Barela: Cristina

Antonia Liskova: Micaela Carta

Angela Finocchiaro: Giovanna Di Castro

Roberto Citran: Elia Santagata

Nella terza puntata di Nero a metà, in onda in replica oggi 3 giugno 2020, anche: Giulio Forges Davanzati (Tommaso Carsi), Mauro Meconi (Ilario Rocca), Paola Tiziana Cruciani (madre di Sandro Rovanti), Gaia Messerklinger (Laura), Alfredo Pea (padre di Laura), Luca Forlani (Nicola, fratello di Laura).

Potrebbero interessarti Nero a metà prossima puntata: cosa succederà il 17 giugno Nero a metà: cosa è successo nell’ultima puntata, dove eravamo rimasti La regina del peccato, la trama del film in prima tv su Rai 2