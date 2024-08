Nero a metà 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata in replica, 19 agosto

Questa sera, lunedì 19 agosto 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Nero a metà 3, la replica della terza stagione della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, che viene riproposta in questi lunedì estivi per appassionare nuovamente il pubblico con le sue storie. La serie tv vede dietro la macchina da presa lo stesso Claudio Amendola (per gli episodi 1-6). Al suo fianco, Enrico Rosati (per gli episodi 7-12). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della serata dal titolo “Colpevoli omissioni” Alba (Rosa Diletta Rossi), insieme a sua sorella Alice (Sabrina Martina) e Federico (Luca Cesa) si recano sul luogo in cui è stato ritrovato il corpo senza vita di Clara (Margherita Laterza). Malik (Miguel Gobbo Diaz) comincia a nutrire dei sospetti sul ragazzo e prende la decisione di intraprendere delle indagini sul suo conto. Intanto, si presenta in Commissariato un giovane ridotto molto male. Infatti, a fronte degli evidenti segni di pestaggio, muore tra le braccia di Bragadin (Gianluca Gobbi). Non fa in tempo a sporgere denuncia e avere giustizia.

Le indagini sul cadavere dell’alleato di Pugliani, Calzola, conducono a una cassetta di sicurezza avvolta nel mistero. Parallelamente Carlo (Claudio Amendola) fa i conti con quello di cui è a conoscenza: Suleyman aveva una figlia. Non può far finta di niente. Mette Ottavia (Daphne Scoccia) sulle sue tracce. Inizialmente non ha riscontri: dopo un buco nell’acqua dietro l’altro, però, c’è una svolta. Un ragazzino le lascia un oggetto particolare sullo scooter. Nel secondo episodio della serata dal titolo “Ah, l’amore, l’amore” Spartaco (Eduardo Valdarnini) e Ottavia scoprono che Pugliani sfrutta i bambini per i suoi scopi: alla stregua di muli per trasportare droga. Tra Carlo e la Trevi (Giorgia Salari) prosegue il gioco di seduzione, giungendo a un traguardo. Tuttavia, non si creano aspettative. Allo stesso modo, è chiaro che l’attrazione tra Alba e Malik non si è mai sopita. Il corpo di una donna strangolata è stato nascosto in un armadio. La Polizia lo ritrova. Svolte inaspettate hanno luogo nella ricerca del responsabile.

Nero a metà 3: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Nero a metà 3 in replica, ma qual è il cast completo della serie tv con protagonista Claudio Amendola in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli. Partiamo dal cast fisso:

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri

Fortunato Cerlino è Mario Muzo

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella

Margherita Vicario è Cinzia Repola

Claudia Vismara è Monica Porta

Alessia Barela è Cristina Regelli

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro

Daphne Scoccia è Ottavia Danti

Margherita Laterza è Clara Soldani

Giorgia Salari è Giulia Trevi

Gianluca Gobbi è Lorenzo Bragadin

Caterina Guzzanti è Elisa Cori

Eduardo Valdarnini è Spartaco Mattei

Adriano Pantaleo è Ciro Santillo

Luca Cesa è Federico Viessi

Sabrina Martina è Alice Levani

Location

Abbiamo visto trama e cast della puntata di Nero a metà 3, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La fiction, come le passate stagioni, è stata girata a Roma, sia negli esterni sia negli interni. La Capitale è protagonista anche all’interno delle trame, offrendo così numerosi luoghi lungo cui i protagonisti si ritrovano a raccogliere indizi per i casi a cui lavorano.