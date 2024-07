Nero a metà 3: trama, cast, location, quante puntate e streaming replica Rai 1

Torna in replica su Rai 1 da lunedì 22 luglio 2024 Nero a metà 3, la terza stagione della serie con protagonista Claudio Amendola. La fiction di successo vede dietro la macchina da presa lo stesso Claudio Amendola (per gli episodi 1-6), alla sua prima volta da regista di una fiction. Al suo fianco, Enrico Rosati (per gli episodi 7-12). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

La serie riprende qualche mese dopo la conclusione della seconda stagione: Clara (Margherita Laterza), moglie di Carlo (Amendola) e madre di Alba (Rosa Diletta Rossi), è tornata a Roma dopo aver fatto perdere le sue tracce. La donna ha scontato la pena in carcere per quanto fatto, ma ora ha ottenuto i domiciliari ed Alba coglie l’occasione per ospitarla a casa sua e recuperare il tempo perduto. Peccato che, quando si reca a prenderla, di Clara non si sia traccia. Se la giovane è convinta che le sia successo qualcosa, Carlo è certo che sia scappata, tradendo ancora una volta la loro fiducia.

La serie cercherà di risolvere questo mistero, affrontando la contrapposizione tra padre e figlia, mentre il Commissariato di cui Carlo è diventato definitivamente capo deve risolvere nuovi casi. E per Carlo non sarà semplice: Muzo (Fortunato Cerlino), ancora addolorato per la perdita della moglie, ha deciso di dimettersi; Cantabella (Alessandro Sperduti) sta studiando per la promozione e Cinzia (Margherita Vicario) è di nuovo incinta. Senza dimenticare i sentimenti ancora irrisolti tra la stessa Alba e Malik, che intanto è andato a convincere con Monica (Claudia Vismara) ed ha preso in affido Alex. In suo aiuto arrivano dei nuovi colleghi, anche loro inevitabilmente coinvolti nel caso della sparizione di Clara, che porterà il gruppo a dover indagare nel mondo dello spaccio e dello sfruttamento di minori, fino a compiere delle operazioni sotto copertura. Da un punto di vista sentimentale, invece, Carlo preferisce prendersi una pausa, tra l’ex moglie sparita e Cristina (Alessia Barela) con cui riappacificarsi. Ma non è detto che non ci sia un’altra donna che possa avvicinarsi a lui.

Nero a metà 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Nero a metà 3, ma qual è il cast completo della serie tv con protagonista Claudio Amendola? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli. Partiamo dal cast fisso:

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri

Fortunato Cerlino è Mario Muzo

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella

Margherita Vicario è Cinzia Repola

Claudia Vismara è Monica Porta

Alessia Barela è Cristina Regelli

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro

Daphne Scoccia è Ottavia Danti

Margherita Laterza è Clara Soldani

Spazio quindi ai nuovi personaggi che vedremo in Nero a metà 3:

Giorgia Salari è Giulia Trevi: lavora da tempo alla Narcotici, ma da un anno ne è la dirigente. 45 anni, separata, niente figli, niente gatti, niente cani, niente creature bisognose di attenzioni, compagni stabili compresi.

Gianluca Gobbi è Lorenzo Bragadin: il sovrintendente, 45 anni, ex campione di rugby delle Fiamme Oro ed esperto informatico, piomba a Roma da Brescia e viene assegnato a Carlo su richiesta del Questore.

Caterina Guzzanti è Elisa Cori: 40 anni, sensibile e sempre con la testa fra le nuvole, è una vera forza della natura: disordinata e un po’ svampita, come può una così essere a capo della Scientifica?

Eduardo Valdarnini è Spartaco Mattei: 28 anni, in Polizia da quando ne aveva 18. Da agente semplice è passato ad agente scelto e lì si è fermato.

Adriano Pantaleo è Ciro Santillo: 30 anni. È un agente semplice del commissariato Monti. Napoletano, simpatico e un po’ impiccione, è a lui che Marco Cantabella affida l’agenda di Carlo quando ottiene un permesso studio.

Luca Cesa è Federico Viessi: 30 anni, carino, gentile e fa l’educatore nel carcere di Rebibbia nella sezione femminile dove è stata reclusa Clara. Conosce Alba la mattina in cui si perdono le tracce di sua madre e così la aiuta a capire cosa le sia accaduto.

Sabrina Martina è Alice Levani: la figlia che Clara ha avuto dopo aver lasciato Carlo ed Alba, ora ospite di quest’ultima.

Location

Ma dove è stata girata (location) Nero a metà 3? La fiction, come le passate stagioni, è stata girata a Roma, sia negli esterni sia negli interni. La Capitale è protagonista anche all’interno delle trame, offrendo così numerosi luoghi lungo cui i protagonisti si ritrovano a raccogliere indizi per i casi a cui lavorano.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Nero a metà 3? In tutto su Rai 1 andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale: 12 episodi). Si tratta di repliche (la prima messa in onda è stata nel 2022). Appuntamento su Rai 1 ogni lunedì a partire dal 22 luglio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 22 luglio 2024

Seconda puntata: lunedì 29 luglio 2024

Terza puntata: lunedì 5 agosto 2024

Quarta puntata: lunedì 12 agosto 2024

Quinta puntata: lunedì 19 agosto 2024

Sesta puntata: lunedì 26 agosto 2024

Quanto dura (durata) ogni puntata di Nero a metà 3? La messa in onda di ogni puntata è prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,35. La durata complessiva – spazi pubblicitari inclusi – sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Nero a metà 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda in replica su Rai 1 il lunedì sera a partire dalle ore 21,30. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartTv e smartphone grazie alla connessione internet.