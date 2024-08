Nero a metà 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata in replica

Stasera, lunedì 19 agosto 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Nero a metà 3, terza stagione in replica della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, che viene riproposta in queste calde serate estive per appassionare nuovamente il pubblico con le sue storie. La serie tv vede dietro la macchina da presa lo stesso Claudio Amendola (per gli episodi 1-6), alla sua prima volta da regista di una fiction. Al suo fianco, Enrico Rosati (per gli episodi 7-12). Dove vedere Nero a metà 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv va in onda su Rai 1 il lunedì sera in replica dal 22 luglio a partire dalle ore 21,30.

Nero a metà 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartTv e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Nero a metà 3, ma quante puntate sono previste? In tutto su Rai 1 andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale: 12 episodi). Si tratta di repliche (la prima messa in onda è stata nel 2022). Appuntamento su Rai 1 ogni lunedì a partire dal 22 luglio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):