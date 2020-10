Nero a metà 2, sesta (ultima) puntata: anticipazioni, trama e cast

Stasera, giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata (il finale di stagione) di Nero a metà 2, la seconda stagione della serie tv con Claudio Amendola composta da sei puntate, ognuna formata da due episodi. Oggi andranno quindi in onda 2 episodi: “Verità nascoste” e “La resa dei conti”. Vediamo insieme le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Nero a metà 2.

Anticipazioni e trama della sesta (ultima) puntata

Nel primo episodio di oggi, 8 ottobre, dal titolo “Verità nascoste”, un ragazzo che pochi giorni prima aveva chiesto notizie al reparto di Medicina Legale sulla morte di un suo amico viene trovato anch’egli senza vita. Il Commissariato, intanto, indaga anche sul covo che i protagonisti credono appartenere a Graziano Imardi, ma lo trovano morto, murato vivo dal killer… Le indagini devono così ripartire da capo, giungendo ad un’altra conclusione: ad aver preso di mira Muzo, Nusco e Marta potrebbe essere stato Leonardo Sfera, che i tre, anni prima, hanno arrestato con l’accusa di omicidio della fidanzata Xenia.

Nel secondo episodio di oggi di Nero a metà 2, dal titolo “La resa dei conti”, tutto si concentra sul caso di stagione: Carlo arriva a capire che Sfera ha cercato di uccidere Nusco perché è stato lui ad uccidere Xenia. Leonardo ha pagato per un omicidio che non ha mai commesso: Muzo e Marta sono stati puniti perché non gli hanno creduto, indagando più a fondo.

Nero a metà 2, quinta puntata: il cast della serie tv

Abbiamo visto le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Nero a metà 2, ma qual è il cast della serie tv? Oltre a Claudio Amendola, nei panni di Carlo Guerrieri, e Miguel Gobbo Diaz, nei panni di Malik Soprano, per la seconda stagione della serie tv – in onda oggi (24 settembre 2020) – è stata confermata la presenza di Antonia Liskova che interpreta Micaela Carta. Nel cast di Nero a Metà 2 troviamo poi Michele Botrugno, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Alessandro Sperduti. A loro si aggiungono Margherita Vicario e Alessia Barela, oltre a Eugenio Franceschini e Claudia Vismara. Da segnalare infine la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Nicole Grimaudo.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per la seconda stagione (2) di Nero a metà? Per la seconda stagione della fortunata serie tv con Claudio Amendola sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di dodici episodi. Il primo andrà in onda giovedì 10 settembre 2020; l’ultimo – salvo cambi di programmazione – giovedì 8 ottobre 2020:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quarta puntata (episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 7 e 8): lunedì 28 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quinta puntata (episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 9 e 10): giovedì 1 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1 OGGI

