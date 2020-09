Nero a metà 2: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv

Questa sera, giovedì 10 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Nero a metà 2, la fiction poliziesca con protagonisti l’istintivo e ribelle ispettore Carlo Guerrieri e l’esuberante poliziotto Malik Soprani, rispettivamente interpretati da Claudio Amendola e dal giovane attore Miguel Gobbo. I due poliziotti, promossi rispettivamente a capo dell’Investigativa e ispettore capo, formano una coppia molto singolare: vincente sul lavoro ma in perenne contrasto. Ma dove eravamo rimasti? Cosa è successo nella prima stagione di Nero a metà? La trama della seconda stagione? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Cosa è successo, dove eravamo rimasti

Ma dove eravamo rimasti? Cosa è successo nella prima stagione di Nero a metà? Come è finita? Nell’ultima puntata della prima stagione Carlo viene arrestato con l’accusa di aver ucciso Bosca, spacciatore con cui la moglie lo tradiva. Alba, sconvolta per l’accaduto e incredula, chiede aiuto a Riccardo, che è diventato l’avvocato di Carlo. Dopo le indagini preliminari, si scopre che l’arma del delitto è una pistola di Carlo. L’unica a sapere dove il poliziotto la custodiva era Clara. Muzo ha quindi iniziato a sospettare che Clara abbia rubato l’arma, abbia ucciso Bosca e rimesso la pistola al suo posto. Poco dopo si scopre che a prendere l’arma per fare il confronto balistico è stato Malik… Successivamente Malik chiede di poter indagare su Logarzo, ritrovato morto, ed esce allo scoperto in commissariato svelando a tutti di essere stato lui a far scattare l’arresto di Carlo. Il giovane ispettore riesce a risalire a Santagata: è stato lui a uccidere Logarzo, prima che potesse parlare con la polizia.

Intanto, Alba sparisce e i sospetti ricadono proprio su Santagata, ma non è stato lui. Il responsabile del rapimento è il padre di Alina Nesti, ultima vittima della droga, convinto che sia stato Carlo a procurare la dose letale a sua figlia. Fortunatamente, Malik e Carlo arrivano in tempo per salvare la ragazza, ma Malik viene ferito da un colpo di fucile e ricoverato d’urgenza all’ospedale. Intanto Carlo riceve l’incarico di interrogare Santagata e l’uomo svela tutta la verità: quando era solo un ispettore, collaborava con Bosca in cambio di soffiate sui criminali e i funzionari corrotti e grazie a lui fece carriera. Bosca è stato assassinato proprio da Santagata, che conferma una verità nascosta che da sempre tormentava Carlo: Clara è ancora viva… Mentre Alba decide di mettersi sulle orme della madre, Carlo sembra aver trovato pace: la prima stagione di Nero a metà finisce quindi con il protagonista che gioca con il cane di Santagata e ufficializza la sua relazione con Cristina.

Nero a metà 2: la trama della seconda stagione

Nella nuova stagione (la seconda) di Nero a metà, oltre alle indagini sui vari casi di cronaca nera, non mancheranno i cosiddetti “problemi di cuore” che complicheranno le vite di tutti i personaggi della serie: in primis quella del protagonista Carlo Guerrieri, il quale si troverà a lottare non solo sul campo lavorativo ma anche nella sfera privata, nella quale ha costruito con molta fatica una storia d’amore con Cristina (Alessia Barela). Una tragedia, nella quale perde la vita il giovane Paolo, porta l’ispettrice Marta Moselli (Nicole Grimaudo) nella capitale: la donna, devastata e distrutta per la morte di suo figlio, è decisa a fare luce sulla misteriosa faccenda e per farlo ha bisogno dell’aiuto dell’ispettore romano, presente per puro caso durante il dramma. Una “pericolosa” vicinanza che stravolgerà la vita di Carlo…

Nella scorsa stagione di Nero a metà abbiamo assistito anche alla turbolenta storia tra Malik e Alba (Rosa Diletta Rossi), medico legale e figlia di Carlo, storia che nell’ultima puntata del primo ciclo abbiamo visto finire (lei ha iniziato una nuova vita insieme al fidanzato Riccardo, interpretato da Giulio Cristini). Nelle nuove puntate, la donna – di rientro dall’estero – sarà determinata a voltare pagina e a dimenticare per sempre Malik, ma dietro l’angolo per lei è in attesa una nuova inaspettata tempesta: l’incontro con l’affascinante specializzando Enea Chiesa (Eugenio Franceschini) scombussolerà di nuovo la sua vita, mentre Malik sarà molto vicino all’attraente psicologa Monica Porta (Claudia Vismara). Intanto Guerrieri e Soprani, insieme alla coraggiosa e determinata collega Moselli, continueranno ad indagare sulla misteriosa morte di Olga (Caterina Shulh), la moglie del sovrintendente capo Mario Muzo (Fortunato Cerlino).

Nero a metà 2: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Nero a metà 2, ma qual è il cast completo? Nella seconda stagione di Nero a metà ci saranno sicuramente i due attori principali: Claudio Amendola, nei panni di Carlo Guerrieri, un poliziotto ironico che si è conquistato il rispetto dei colleghi; e Miguel Gobbo Diaz, nei panni di Malik Soprano, un giovane ambizioso e l’opposto del collega. Confermata anche la presenza di Antonia Liskova che interpreta Micaela Carta. Nel cast di Nero a Metà 2 troviamo poi Michele Botrugno, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Alessandro Sperduti. A loro si aggiungono Margherita Vicario e Alessia Barela, oltre a Eugenio Franceschini e Claudia Vismara. Da segnalare infine la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Nicole Grimaudo.

Quante puntate

Abbiamo visto trama e cast di Nero a metà 2, ma quante puntate (ed episodi) sono previste per la seconda stagione della serie tv? Per la seconda stagione della fortunata serie tv con Claudio Amendola sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di dodici episodi. Il primo andrà in onda giovedì 10 settembre 2020; l’ultimo – salvo cambi di programmazione – giovedì 15 ottobre 2020. Ma vediamo insieme la programmazione completa della serie tv Nero a metà 2:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1

(episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1

(episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1

(episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 1° ottobre 2020, Rai 1

(episodi 7 e 8): giovedì 1° ottobre 2020, Rai 1 Quinta puntata (episodi 9 e 10): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1

(episodi 9 e 10): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1 Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 15 ottobre 2020, Rai 1

Location

La serie Nero a metà 2, come la prima stagione, è ambientata ed è stata girata interamente a Roma, tra il Rione Monti (sede del Commissariato), il Rione Esquilino, i club affacciati sul Tevere, il centro storico e vari quartieri periferici abitati anche da numerose comunità di immigrati.

Streaming e tv

Dove vedere Nero a metà 2 in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da oggi, 10 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand.

