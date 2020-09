Nero a metà 2: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv

Quante puntate sono previste per Nero a metà 2, la seconda stagione della fortunata serie tv in onda su Rai 1? Da giovedì 10 settembre 2020 su Rai 1 vanno in onda le nuove puntate di Nero a metà, la fiction poliziesca con protagonisti l’istintivo e ribelle ispettore Carlo Guerrieri e l’esuberante poliziotto Malik Soprani, rispettivamente interpretati da Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Molti fan della serie in queste ore si stanno chiedendo: quante puntate sono previste? Quando finisce la serie? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Quante puntate

Quante puntate (ed episodi) sono previste per Nero a metà 2 (seconda stagione)? Per la seconda stagione della fortunata serie tv con Claudio Amendola sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di dodici episodi. Il primo andrà in onda giovedì 10 settembre 2020; l’ultimo – salvo cambi di programmazione – giovedì 15 ottobre 2020. Ma vediamo insieme la programmazione completa della serie tv Nero a metà 2:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 1° ottobre 2020, Rai 1

Quinta puntata (episodi 9 e 10): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1

Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 15 ottobre 2020, Rai 1

Attenzione: la programmazione Rai potrebbe variare.

Abbiamo visto quante puntate e quando finisce Nero a metà 2, ma quanto durano i singoli episodi? Ogni singolo episodio dura circa 1 ora. La messa in onda della puntate è prevista per le ore 21,20 con chiusura alle ore 23,40.

Location

La serie Nero a metà 2, come la prima stagione, è ambientata ed è stata girata interamente a Roma, tra il Rione Monti (sede del Commissariato), il Rione Esquilino, i club affacciati sul Tevere, il centro storico e vari quartieri periferici abitati anche da numerose comunità di immigrati.

Nero a metà 2: streaming e diretta tv

Dove vedere Nero a metà 2 in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da oggi, 10 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand.

