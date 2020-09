Nero a metà 2: cosa succederà nella prossima puntata

Oggi, 17 settembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Nero a metà 2, ma cosa succederà nella terza puntata (prevista per giovedì 24 settembre 2020 alle ore 21,20)? Il terzo appuntamento con Nero a metà 2, come il primo e il secondo, sarà composto da due episodi, il quinto e il sesto. Intitolati rispettivamente: “Quello che resta” e “Qualcosa di troppo”. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni episodio 5: Quello che resta

Nel quinto episodio di Nero a metà 2 scompare un ragazzo. I suoi vestiti vengono ritrovati nel cortile di una scuola. Una scritta appaiata agli abiti non prospetta niente di buono. Ben presto si scopre che il giovane era vittima di bullismo. Una volta avuta questa importante informazione, però, la classe si chiude a riccio. La svolta arriva quando i ragazzi scoprono che il compagno è stato ritrovato morto. Nel frattempo Muzo ottiene i domiciliari. Nonostante Malik avesse qualche perplessità sul coinvolgimento di Mario sulla vicenda legata a Olga, anche Soprani si convince dell’innocenza del collega. Nessuno toglie dalla testa di Carlo la convinzione che la scomparsa di Olga sia collegata a quella di Paolo. Di conseguenza vuole andare a fondo della questione.

Anticipazioni episodio 6: Qualcosa di troppo

Nel sesto episodio di Nero a metà 2 viene ritrovato morto un accumulatore seriale. L’apporto della psicologa che da tempo lo seguiva per il suo disturbo è a dir poco fondamentale. Lei si chiama Monica Porta e con Malik scatta subito qualcosa. Grazie al proseguimento delle indagini si scopre che Muzo è davvero innocente. Non c’entra con la scomparsa della moglie e il team ha la conferma che Olga e Paolo sono vittime per mano della stessa persona.

Nero a metà 2: streaming e tv

Dove vedere Nero a metà 2 in tv e live streaming? La serie tv va in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Chi è Hell Raton, il nuovo giudice di X Factor 2020: età, fidanzata, canzoni Chi vuol essere milionario 2020: quante puntate, durata e quando finisce Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 settembre 2020