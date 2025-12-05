Nella tana dei lupi: tutto quello che c’è da sapere sul film
Nella tana dei lupi: trama, cast e streaming del film su Rai 2
Questa sera, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 21,15 su Rai 2 va in onda Nella tana dei lupi (Den of Thieves), film del 2018 scritto e diretto da Christian Gudegast, con protagonista Gerard Butler. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Los Angeles, 2018: una squadra di rapinatori guidata da Ray Merrimen effettua un violento attacco armato e dirotta un camion blindato. Una guardia di sicurezza che fa cadere il suo caffè provoca la sparatoria accidentalmente. Gli agenti di polizia arrivano sulla scena e si impegnano in una sparatoria con i ladri. Alla fine, Merrimen e il suo equipaggio fuggono con il furgone blindato vuoto, ma rimprovera Bosco per aver ucciso la prima guardia. Al mattino, il detective Nick “Big Nick” O’Brien indaga sulla scena del crimine. Sta controllando Merrimen e la sua banda da un po’. Sospettando un barista locale di nome Donnie per coinvolgimento, Nick lo trova al bar e lo rapisce per l’interrogatorio. Merrimen intanto sta pianificando di derubare la Federal Reserve il venerdì di quella settimana rimuovendo di nascosto circa 30 milioni di dollari in vecchie banconote che sono programmate per essere distrutte dopo che i loro numeri di serie erano stati cancellati dai registri dei computer.
Nella tana dei lupi: il cast del film
Abbiamo visto la trama de Nella tana dei lupi, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Gerard Butler: Nick “Big Nick” O’Brien
- 50 Cent: Levi Enson
- O’Shea Jackson Jr.: Donnie Wilson
- Pablo Schreiber: Ray Merrimen
- Evan Jones: Bo “Bosco” Ostroman
- Maurice Compte: Benny “Borracho” Magalon
- Kaiwi Lyman: “Tony Z” Zapata
- Dawn Olivieri: Debbie O’Brien
- Mo McRae: Gus Henderson
- Eric Braeden: Ziggy Zerhusen
- Meadow Williams: Holly
- Cooper Andrews: Mack
- Brian Van Holt: Murph Connors
- Max Holloway: Bas
- Jay Dobyns: Wolfgang
- Alix Lapri: Maloa
- Matthew Cornwell: Joseph
- Oleg Taktarov: Alexi
Streaming e tv
Dove vedere Nella tana dei lupi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.