Natale a tutti i costi: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Natale a tutti i costi, film del 2022 scritto e diretto da Giovanni Bognetti, con protagonisti Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo venticinque anni la famiglia Delle Fave si separa: i figli, Alessandra e Emilio, abbandonano il paese della provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, Carlo e Anna. I ragazzi nel giro di pochi mesi, presi dalla loro nuova vita, limitano i rapporti con i genitori, non partecipando al funerale della zia Tea e Alessandra non si presenta al festeggiamento del suo compleanno nella casa padronale. I genitori insospettiti si recano in città senza preavviso, venendo mal accettati dai figli, i quali fanno sapere ai genitori che non saranno presenti a casa per il Natale.

Carlo e Anna, scocciati e infastiditi dall’atteggiamento, decidono di mentire fingendo di aver ereditato sei milioni di euro dalla vecchia zia Tea pur di riavere i loro figli, i quali attratti dalla possibilità di ottenere parte dell’eredità iniziano a riallacciare i rapporti. I genitori iniziano a fare loro costosi regali e dando la parvenza di potersi permettere una vita agiata, portano tuttavia il conto in banca vicino alla bancarotta. Dopo un paio di giorni, Carlo torna da Emilio per dirgli la verità mentre Anna fa lo stesso con Alessandra; nonostante le premesse Carlo finisce col promettere ad Emilio una cospicua somma di denaro per rimettersi in pari e cambiare lavoro; mentre Anna fa ritornare la figlia a casa dopo essere stata lasciata dal compagno, la quale inoltre chiede ai genitori un finanziamento per dare vita a una propria attività, i quali accettano a malincuore.

Natale a tutti i costi: il cast

Abbiamo visto la trama di Natale a tutti i costi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian De Sica: Carlo Delle Fave

Angela Finocchiaro: Anna Delle Fave

Dharma Mangia Woods: Alessandra Delle Fave

Claudio Colica: Emilio Delle Fave

Fioretta Mari: Giuliana

Alessandro Betti: Azeglio de Francescobaldi

Francesco Marioni: Rocco

Iaia Forte: Loredana

Streaming e tv

Dove vedere Natale a tutti i costi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.