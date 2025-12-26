Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Natale a tutti i costi: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Natale a tutti i costi: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Natale a tutti i costi, film del 2022 scritto e diretto da Giovanni Bognetti, con protagonisti Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo venticinque anni la famiglia Delle Fave si separa: i figli, Alessandra e Emilio, abbandonano il paese della provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, Carlo e Anna. I ragazzi nel giro di pochi mesi, presi dalla loro nuova vita, limitano i rapporti con i genitori, non partecipando al funerale della zia Tea e Alessandra non si presenta al festeggiamento del suo compleanno nella casa padronale. I genitori insospettiti si recano in città senza preavviso, venendo mal accettati dai figli, i quali fanno sapere ai genitori che non saranno presenti a casa per il Natale.

Carlo e Anna, scocciati e infastiditi dall’atteggiamento, decidono di mentire fingendo di aver ereditato sei milioni di euro dalla vecchia zia Tea pur di riavere i loro figli, i quali attratti dalla possibilità di ottenere parte dell’eredità iniziano a riallacciare i rapporti. I genitori iniziano a fare loro costosi regali e dando la parvenza di potersi permettere una vita agiata, portano tuttavia il conto in banca vicino alla bancarotta. Dopo un paio di giorni, Carlo torna da Emilio per dirgli la verità mentre Anna fa lo stesso con Alessandra; nonostante le premesse Carlo finisce col promettere ad Emilio una cospicua somma di denaro per rimettersi in pari e cambiare lavoro; mentre Anna fa ritornare la figlia a casa dopo essere stata lasciata dal compagno, la quale inoltre chiede ai genitori un finanziamento per dare vita a una propria attività, i quali accettano a malincuore.

Natale a tutti i costi: il cast

Abbiamo visto la trama di Natale a tutti i costi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Christian De Sica: Carlo Delle Fave
  • Angela Finocchiaro: Anna Delle Fave
  • Dharma Mangia Woods: Alessandra Delle Fave
  • Claudio Colica: Emilio Delle Fave
  • Fioretta Mari: Giuliana
  • Alessandro Betti: Azeglio de Francescobaldi
  • Francesco Marioni: Rocco
  • Iaia Forte: Loredana

Streaming e tv

Dove vedere Natale a tutti i costi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Harry Potter e la camera dei segreti: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La bella e la bestia: tutto quello che c’è da sapere sul film del 2017 su Rai 2
TV / Papà scatenato: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Harry Potter e la camera dei segreti: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La bella e la bestia: tutto quello che c’è da sapere sul film del 2017 su Rai 2
TV / Papà scatenato: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Le note del Natale: tutto quello che c’è da sapere
TV / Il primo Natale: tutto quello che c’è da sapere sul film con Ficarra e Picone
TV / Ascolti tv giovedì 25 dicembre: Stanotte a Torino, Concerto di Natale
TV / Messa in tv 26 dicembre 2025 (Santo Stefano) dove vedere su Rai 1, Tv2000 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Notting Hill: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Stanotte a Torino: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Alberto Angela
TV / Il ritorno di Mary Poppins: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca