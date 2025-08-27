Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Nata per te: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Nata per te: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Nata per te, film del 2023 diretto da Fabio Mollo. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro del 2018 di Luca Trapanese e Luca Mercadante, basato sulle vicende che portarono Trapanese ad adottare la figlia Alba. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un ospedale italiano, una bambina con la sindrome di down viene abbandonata. Nel momento in cui l’infermiera deve scegliere un nome e un cognome da dare alla piccola guarda fuori dalla finestra e decide di chiamarla “Alba Stellamia”. Luca Trapanese è un ragazzo omosessuale che presta aiuto ad un’associazione per persone con disabilità. È da tempo impegnato in una relazione con Lorenzo ed entrambi vorrebbero diventare genitori. Nei giorni seguenti Luca fa più volte richieste al tribunale per l’adozione di un bambino, ma per la legge italiana le adozioni sono prioritarie delle coppie eterosessuali, salvo casi particolari. L’unica possibilità sarebbe farsi carico di un bambino con gravi problematiche e Luca accetta volentieri questa possibilità. Successivamente Luca viene a conoscenza dell’esistenza e della condizione di Alba e da quel momento è intenzionato a prendersi cura della bambina. Nel frattempo il tribunale continua a ricevere risposte negative da parte delle coppie etero in merito all’adozione di Alba. Lorenzo vorrebbe trovare altri modi per diventare padre, ma Luca è intenzionato ad adottare solamente Alba. Questo porta a una rottura tra i due.

Nata per te: il cast

Abbiamo visto la trama di Nata per te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Pierluigi Gigante: Luca Trapanese
  • Teresa Saponangelo: Teresa Ranieri
  • Barbora Bobulova : Livia Gianfelici
  • Alessandro Piavani: Lorenzo
  • Antonia Truppo: Nunzia
  • Iaia Forte: Antonia
  • Silvio Minichiello: Luca Trapanese giovane
  • Giuseppe Pirozzi: Paolo

Streaming e tv

Dove vedere Nata per te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica
TV / Jannacciami!: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie (seconda puntata)
Ti potrebbe interessare
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica
TV / Jannacciami!: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie (seconda puntata)
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 agosto 2025
Musica / Elettra Lamborghini: "Prima troppo grassa, ora troppo magra. Delle critiche me ne frego"
Spettacoli / Francesco Paolantoni difende Marco Santin: "Un cretino si è alzato e se ne è andato subito via"
Spettacoli / Diletta Leotta: "Chi mi insulta sui social poi mi chiede foto nella vita reale"
TV / Ascolti tv martedì 26 agosto: Il segreto di Isabelle, Watson, Babylon
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie
TV / Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (seconda puntata)
Ricerca