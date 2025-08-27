Nata per te: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Nata per te, film del 2023 diretto da Fabio Mollo. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro del 2018 di Luca Trapanese e Luca Mercadante, basato sulle vicende che portarono Trapanese ad adottare la figlia Alba. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un ospedale italiano, una bambina con la sindrome di down viene abbandonata. Nel momento in cui l’infermiera deve scegliere un nome e un cognome da dare alla piccola guarda fuori dalla finestra e decide di chiamarla “Alba Stellamia”. Luca Trapanese è un ragazzo omosessuale che presta aiuto ad un’associazione per persone con disabilità. È da tempo impegnato in una relazione con Lorenzo ed entrambi vorrebbero diventare genitori. Nei giorni seguenti Luca fa più volte richieste al tribunale per l’adozione di un bambino, ma per la legge italiana le adozioni sono prioritarie delle coppie eterosessuali, salvo casi particolari. L’unica possibilità sarebbe farsi carico di un bambino con gravi problematiche e Luca accetta volentieri questa possibilità. Successivamente Luca viene a conoscenza dell’esistenza e della condizione di Alba e da quel momento è intenzionato a prendersi cura della bambina. Nel frattempo il tribunale continua a ricevere risposte negative da parte delle coppie etero in merito all’adozione di Alba. Lorenzo vorrebbe trovare altri modi per diventare padre, ma Luca è intenzionato ad adottare solamente Alba. Questo porta a una rottura tra i due.

Nata per te: il cast

Abbiamo visto la trama di Nata per te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierluigi Gigante: Luca Trapanese

Teresa Saponangelo: Teresa Ranieri

Barbora Bobulova : Livia Gianfelici

Alessandro Piavani: Lorenzo

Antonia Truppo: Nunzia

Iaia Forte: Antonia

Silvio Minichiello: Luca Trapanese giovane

Giuseppe Pirozzi: Paolo

Streaming e tv

Dove vedere Nata per te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.