Chi è Nadia, la fidanzata di Antonio Giungo a Temptation Island 2020

Nadia è la fidanzata di Antonio Giungo. I due sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Lui la accusa di essere viziata, mentre lei si difende dicendo di non essere la classica ragazza che “lava e cucina”. Inoltre tra i due ci sono ben 10 anni di differenza, cosa che ha rappresentato un problema sin dall’inizio della loro storia. Ma chi è Nadia? Cosa fa nella vita? Di seguito le informazioni sul suo conto.

Tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

Chi è Nadia di Temptation Island

Nadia è una giovane studentessa di 22 anni ed è nata a Reggio Emilia, così come Antonio. I due concorrenti di Temptation Island 2020 sono fidanzati da un anno e nove mesi. Sin da subito Nadia ha dimostrato di avere un carattere forte e sicuro di sé. Ha voglia di godersi la sua giovane età e nessuna intenzione di stare “ai servizi” del suo fidanzato: “Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva, cucinava. Io sono totalmente l’opposto di questo – ha detto -. Non permetterò a nessuno di cambiare il mio modo di essere. Io sono così”, ha spiegato nel promo. A scrivere al programma è stato Antonio. “Sto con Nadia da un anno e nove mesi e sono più grande di lei di 10 anni. Sono stato io a chiamare Temptation Island perché, anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta, per me, per costruirci un futuro assieme”.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è Nadia, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata il mercoledì sera su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

