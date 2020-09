Chi è Antonio Giungo, il fidanzato di Nadia a Temptation Island 2020

Antonio Giungo è il fidanzato di Nadia. I due sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Antonio Giungo e Nadia stanno insieme da 1 anni e nove mesi. I problemi tra i due però non mancano, anche a causa dei 10 anni di differenza tra i due. Lui infatti la accusa di essere viziata. Ma chi è Antonio Giungo? Cosa fa nella vita? Di seguito le informazioni sul suo conto.

Tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

Chi è Antonio Giungo

Antonio ha 32 anni, dieci in più della sua fidanzata Nadia, ed è di Reggio Emilia. Da qualche anno lavora nell’ambito dell’organizzazione di eventi, motivo per il quale viaggia spesso a Ibiza. Attualmente fa parte della società Great Events, mentre fino a qualche anno fa risulta che gestisse le serate all’ex Vr33 club di Reggio Emilia. Nel video di presentazione, Antonio si definisce “uno con la testa sulle spalle”.

Decidono di partecipare a a Temptation Island per capire se la differenza di età sia solo un piccolo scoglio da superare per vivere finalmente a pieno il loro amore. “Sto con Nadia da un anno e nove mesi e sono più grande di lei di 10 anni. Sono stato io a chiamare Temptation Island perché, anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta, per me, per costruirci un futuro assieme”, ha detto Antonio Giungo.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è Antonio Giungo, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata il mercoledì sera su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

Potrebbero interessarti Chi è Gennaro Mauro, il fidanzato di Anna Ascione a Temptation Island 2020 Chi è Speranza Capasso, la fidanzata di Alberto Maritato a Temptation Island 2020 Chi è Anna Ascione, la fidanzata di Gennaro Mauro a Temptation Island 2020