My Spy: trama, cast e streaming del film su Italia 1

My Spy è il film in onda questa sera, 3o giugno 2025, su Italia 1 dalle 21.20. Si tratta di un action movie del 2020 diretto da Peter Segal, con protagonisti Dave Bautista e Chloe Coleman. Una bambina di nove anni, Sophie, scopre che JJ, un agente della CIA sta spiando la sua famiglia. In cambio del suo silenzio la ragazzina gli chiede di insegnarle come diventare una spia. Vediamo la trama completa e il cast.

Trama

Il film è la storia di un agente della CIA di nome JJ (Dave Bautista), noto per il suo carattere burbero e spietato. Dopo aver fallito in una delicata operazione, la spia viene declassata e gli vengono affidati incarichi più semplici. La nuova missione, che gli viene affidata, è quella di sorvegliare in segreto la famiglia di Sophie (Chloe Coleman), una bambina di circa 9 anni molto sveglia. La piccola, infatti, non impiega molto a capire che JJ è un agente sotto-copertura e che quindi lei e i suoi familiari sono sorvegliati speciali. Sophie è disposta a mantenere il segreto solo a una condizione: JJ deve obbedire a ogni suo ordine (o capriccio).

My Spy: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di My Spy? Troviamo grandi attori come Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal, Parisa Fitz-Henley, Ken Jeong, Jahi Di’Allo Winston, Keller Viaene, Devere Rogers. Ecco tutti gli attori con i relativi personaggi interpretati.

Dave Bautista: JJ

Chloe Coleman: Sophie

Kristen Schaal: Bobbi

Parisa Fitz-Henley: Kate

Greg Bryk: Marquez

Noah Danby: Todd

Ken Jeong: David Kim

Jahi Di’Allo Winston:

Keller Viaene: Emmy

Devere Rogers: Carlos

Basel Daoud: Hassan

Nicola Correia Damude: Christina

Vieslav Krystyan: Generale Gregovich

Ali Hassan: Azar

Jean-Michel Nadeau: Koll

Laura Cilevitz: Signora Besser

Darrin Baker: Dr. Weller

Streaming e tv

Dove vedere My Spy in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 30 giugno 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.