Musicaereoplano, il testo de Le Larve, finalista di Sanremo Giovani

Le Larve è uno dei finalisti di Sanremo Giovani, il programma che seleziona le nuove proposte che saranno poi presentate sul palco dell’Ariston con l’arrivo di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Le Larve partecipa con il brano Musicaereoplano. Ecco il testo della canzone:

Sono quindi penso

e siccome penso non vi sento

perché se vi sento perdo tempo

na na na na na

trovi pace chi non muore dentro

chi non si incatena al proprio inferno

trovi pace pure il padre eterno

na na na na na

na na na na na

Ogni tanto mi allontano

non mi sento umano

un pensiero alla volta

ogni tanto mi allontano

è un bisogno strano

un pensiero alla volta

Musicaereoplano

musicauragano

un pensiero alla volta

Sono qui penso

siccome penso non vi sento

perché sei vi sento perdo tempo

na na na na na

trovi pace chi non muore dentro

siamo solo scie nel firmamento

anche nel castigo non mi pento

na na na na na

na na na na na

Musicaereoplano

musicauragano

un pensiero alla volta

un pensiero alla volta

un pensiero alla volta

musicareoplano

Chi sono Le Larve, finalisti di Sanremo Giovani

Le Larve sono un gruppo musicale composto da Stefano Maura (chitarra elettrica) Mattia Micalich (basso) Edoardo Bozzo (batteria) Jacopo Morroni (chitarra acustica e tastiere) Jacopo Castagna (voce). La band è tra i finalisti in gara ad AmaSanremo 2020, con l’obiettivo di ottenere un posto nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021. Nato nel 2011, il gruppo Le Larve ha pubblicato anche i singoli “Semplice” e “Lunedì”. Il brano, invece, con il quale si esibiranno nella seconda puntata di AmaSanremo, si intitola Musicaeroplano. Su Instagram sono seguiti da oltre 5000 persone.

