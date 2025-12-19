Mulan: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
Mulan: trama, cast e streaming del film del 2020 in onda su Rai 2
Questa sera, 19 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mulan, film del 2020 diretto da Niki Caro, prodotto da Walt Disney Pictures e remake dell’omonimo film d’animazione. Il film rivisita la leggenda cinese di Hua Mulan, una donna-guerriera, interpretata da Liu Yifei. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Hua Mulan è la figlia primogenita della famiglia Hua, il padre preferisce addestrarla nel combattimento, mentre la madre è disperata perché è una fanciulla così poco femminile in grado di trovare marito. La mezzana, incaricata di valutare se la ragazza costituisca un buon esempio di fanciulla da marito, conclude con rabbia e disprezzo che Mulan porterà disonore alla famiglia.
Nel frattempo, le truppe rouran, guidate dal malvagio e crudele Bori Khan, cingono d’assedio la Cina. L’imperatore emette un decreto che impone a ciascuna famiglia di inviare un uomo a prestare servizio nell’esercito imperiale per difendere il Paese dagli invasori. Per proteggere l’incolumità del vecchio padre malato, Mulan ne prende in segreto il posto: ne ruba l’armatura e si presenta al campo militare travestita da uomo, annunciandosi come Hua Jung. Comunque, l’addestramento non è dei più facili, e la ragazza vive nel continuo timore che la sua identità venga scoperta, il che comporterebbe l’esclusione dall’esercito e l’eterno disonore per la sua famiglia. Per fortuna, grazie alla sua forza interiore, riesce infine a superare l’addestramento e a guadagnarsi la stima dei compagni e del comandante Tung, vecchio amico di suo padre, oltre che a sviluppare un legame particolare con il soldato Chen Hongui.
Mulan: il cast
Abbiamo visto la trama di Mulan, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Liu Yifei: Hua Mulan
- Donnie Yen: comandante Tung
- Jason Scott Lee: Bori Khan
- Yoson An: Chen Honghui
- Gong Li: Xianniang
- Jet Li: l’Imperatore della Cina
- Tzi Ma: Hua Zhou
- Ron Yuan: sergente Qiang
- Jimmy Wong: Ling
- Doua Moua: Po
- Chen Tang: Yao
- Xana Tang: Hua Xiu
- Utkarsh Ambudkar: Skatch
- Chum Ehelepola: Ramtish
- Nelson Lee: cancelliere
- Rosalind Chao: Hua Li
- Jun Yu: Grillo
- Cheng Pei-pei: mezzana
Streaming e tv
Dove vedere Mulan in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 19 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.