Mulan: trama, cast e streaming del film del 2020 in onda su Rai 2

Questa sera, 19 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mulan, film del 2020 diretto da Niki Caro, prodotto da Walt Disney Pictures e remake dell’omonimo film d’animazione. Il film rivisita la leggenda cinese di Hua Mulan, una donna-guerriera, interpretata da Liu Yifei. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Hua Mulan è la figlia primogenita della famiglia Hua, il padre preferisce addestrarla nel combattimento, mentre la madre è disperata perché è una fanciulla così poco femminile in grado di trovare marito. La mezzana, incaricata di valutare se la ragazza costituisca un buon esempio di fanciulla da marito, conclude con rabbia e disprezzo che Mulan porterà disonore alla famiglia.

Nel frattempo, le truppe rouran, guidate dal malvagio e crudele Bori Khan, cingono d’assedio la Cina. L’imperatore emette un decreto che impone a ciascuna famiglia di inviare un uomo a prestare servizio nell’esercito imperiale per difendere il Paese dagli invasori. Per proteggere l’incolumità del vecchio padre malato, Mulan ne prende in segreto il posto: ne ruba l’armatura e si presenta al campo militare travestita da uomo, annunciandosi come Hua Jung. Comunque, l’addestramento non è dei più facili, e la ragazza vive nel continuo timore che la sua identità venga scoperta, il che comporterebbe l’esclusione dall’esercito e l’eterno disonore per la sua famiglia. Per fortuna, grazie alla sua forza interiore, riesce infine a superare l’addestramento e a guadagnarsi la stima dei compagni e del comandante Tung, vecchio amico di suo padre, oltre che a sviluppare un legame particolare con il soldato Chen Hongui.

Mulan: il cast

Abbiamo visto la trama di Mulan, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liu Yifei: Hua Mulan

Donnie Yen: comandante Tung

Jason Scott Lee: Bori Khan

Yoson An: Chen Honghui

Gong Li: Xianniang

Jet Li: l’Imperatore della Cina

Tzi Ma: Hua Zhou

Ron Yuan: sergente Qiang

Jimmy Wong: Ling

Doua Moua: Po

Chen Tang: Yao

Xana Tang: Hua Xiu

Utkarsh Ambudkar: Skatch

Chum Ehelepola: Ramtish

Nelson Lee: cancelliere

Rosalind Chao: Hua Li

Jun Yu: Grillo

Cheng Pei-pei: mezzana

Streaming e tv

Dove vedere Mulan in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 19 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.