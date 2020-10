Qual è stato il primo videoclip musicale trasmesso su Mtv nel 1981? | Domanda Milionario

Qual è stato il primo videoclip musicale trasmesso su Mtv nel 1981? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario? La risposta è: “Video Kill The Radio Star” dei The Buggles, brano pubblicato nel 1979 e primo singolo estratto dal loro primo album in studio “The Age Of Plastic”.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – giovedì 8 ottobre 2020 – alle ore 21,25 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Leggi anche: 1. Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “Chi vuol essere milionario” / 2. Chi vuol essere milionario: torna su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti / 3. Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti furioso con un concorrente 18enne: “Ma com’è possibile?”

Potrebbero interessarti Il nome di quale compagna di Johnny Depp c’è scritto sull’elmetto che l’attore indossa in Platoon? | Domanda Milionario Qual è la città con più piste ciclabili d’Italia? | Domanda Milionario Omicidio JFK, chi a bordo della limousine oltre a Jackie Kennedy? | Domanda “Chi vuol essere milionario”