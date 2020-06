MotherFatherSon, le anticipazioni del primo episodio in onda stasera

Questa sera su Sky arriva una nuova miniserie, MotherFatherSon, che vede protagonista per la prima volta sul piccolo schermo Richard Gere. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2019 sul canale inglese della BBC, mentre in Italia è stato portato su Sky Atlantic, a partire da lunedì 8 giugno 2020, dalle ore 21:15. Le puntate, otto in totale, saranno trasmesse a gruppi di due per quattro settimane. Ma di cosa parla la prima puntata, in onda questa sera? Vediamo le anticipazioni.

MotherFatherSon, le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata ci presentano i protagonisti. Max Finch è un business man americano tutto d’un pezzo, passato dall’acciaio alla carta stampata. Proprietario del The National Reporter, una delle testate storiche più importanti del Regno Unito, Max torna a Londra per gestire la carriera e la famiglia. Imminenti le prossime elezioni politiche ed entrambi i candidati, il primo Ministro uscente Jahan Zakari e la sua sfidante populista Angela Howard, sono alla ricerca del suo sostegno. Ma anche suo figlio Caden crea qualche problema. Caden è a capo del giornale, è l’erede designato, cresciuto a immagine e somiglianza del padre, nonostante non abbia mai ricevuto un briciolo d’affetto da parte sua.

Il cast completo di MotherFatherSon

Quando poi Caden avrà un incidente, Max e l’ex moglie Kathryn, divisi da un divorzio burrascoso, dovranno riavvicinarsi per il benessere del figlio. Sullo sfondo si muovono altre sottostorie: una ragazza scompare all’improvviso, un investigatore privato muore in circostanze sospette e dei giornalisti, Nick Caplan e Maggie Barns, avviano un’inchiesta per collegare le vicende ai Finch.

Tutto sulla nuova serie MotherFatherSon con Richard Gere: trama, cast, streaming

Nel secondo episodio, in onda sempre questa sera, Caden è sopravvissuto all’intervento ma non è ancora certo che sia fuori pericolo, bisogna capire quali danni ha riportato. La madre ha finalmente la possibilità di fare ammenda standogli vicina dopo tanti anni passati lontani, non voleva lasciarlo con il padre quand’era solo un bambino, ma Kathryn non ha avuto scelta. Max intanto inizia a raccogliere informazioni su Zakari e Howard, sapere è potere e lui vuole sapere ogni cosa. Nick e Maggie iniziano a indagare sulla morte dell’investigatore privato, una morte catalogata e archiviata troppo in fretta come uno sfortunato incidente. Con un flashback, vediamo anche uno squarcio del passato, scoprendo come Max abbia preso possesso del giornale che gestisce, una voglia di proprietà della famiglia della sua ex moglie. Kathryn intanto si avvicina a Scott, un uomo senza fissa dimora conosciuto presso una mensa per persone meno abbienti. MotherFatherSon vi aspetta questa sera, lunedì 8 giugno 2020, in prima serata su Sky Atlantic e NOW TV.

La trama di MotherFatherSon

Dove vedere in tv e in streaming MotherFatherSon

Potrebbero interessarti Striminzitic show, gli ospiti della trasmissione di Renzo Arbore Striminzitic Show, Renzo Arbore torna su Rai 2: anticipazioni e ospiti Striminzitic show in tv e streaming: dove vedere il programma di Renzo Arbore