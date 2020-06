MotherFatherSon, dove vedere in tv e in streaming la serie tv con Richard Gere

MotherFatherSon permette a Richard Gere d’interpretare per la prima volta un personaggio protagonista sul piccolo schermo. Il grande attore hollywoodiano, che ha dominato il grande schermo al fianco di Julia Roberts anni fa, ha finalmente avuto l’opportunità di mettersi alla prova con una serie tv che racconta di Max Finch, un magnate dell’editoria il cui impero viene messo a rischio, così come l’equilibrio precario della sua famiglia. Max ha un figlio, Caden, un ragazzo a cui è mancato l’affetto paterno e di questo ne ha sofferto molto, motivo per cui ha intrapreso la strada della droga. Ad aiutare il ragazzo e l’ex marito sarà anche Kathryn, che tornerà nelle loro vite quando queste saranno stravolte da alcuni avvenimenti particolari. Ma dove vedere la serie tv, che parte da lunedì 8 giugno 2020 in Italia? La miniserie, composta da otto episodi, è già andata in onda sulla BBC nel 2019.

Tutto sulla nuova serie MotherFatherSon con Richard Gere: trama, cast, streaming

MotherFatherSon, dove vedere in tv

MotherFatherSon arriva su Sky Atlantic da lunedì 8 giguno 2020, dalle ore 21:15 su Sky Atlantic, che trovate soltanto su Sky. Ciò significa che dovrete avere un abbonamento e accedere al canale via decoder.

Il cast completo di MotherFatherSon

MotherFatherSon, dove vedere in streaming

In alternativa, è valido anche l’abbonamento con NOW TV, la piattaforma streaming che vi permette di seguire in diretta anche le serie nuove in onda su Sky Atlantic. In alternativa, è possibile utilizzare anche Sky Go. Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda degli episodi, magari guardarli tutti insieme anziché uno per settimana, può farlo proprio su NOW TV. Tutto quello che bisogna sapere per avviare un abbonamento lo trovate sul sito o sull’app della piattaforma. Con NOW TV infatti potete seguire le vostre serie preferite in tv (con una smart tv) o su tablet e smartphone.

La trama di MotherFatherSon

