MotherFatherSon, il cast della miniserie con protagonista Richard Gere

Arriva una nuova miniserie su Sky Atlantic, si tratta di MotherFatherSon, andata in onda già su BBC Two per la prima volta nel 2019 e che viene proposta in Italia da Sky. La serie racconta di un magnate dell’editoria, Max Finch, che ha in mano le redini delle prossime elezioni politiche britanniche, ma la sua famiglia ha un equilibrio molto delicato. Suo figlio, Caden, vorrebbe avere maggiore affetto dal padre che invece è sempre stato freddo e risoluto con lui. Seppur Caden gestisca il giornale più importante del gruppo editoriale, soffre molto per il mancato calore famigliare e per questo si rifugia nel mondo della droga, che avrà gravi conseguenze sul suo futuro. Ad aiutare Caden e anche Max sarà Kathryn, l’ex moglie e madre del ragazzo. Ma chi vediamo nel cast di MotherFatherSon?

MotherFatherSon, il cast della serie

Richard Gere per la prima volta nella sua carriera ha ottenuto il ruolo da protagonista in una serie televisiva. Qui lo vedremo interpretare il risoluto Max Finch, un imprenditore che si è lanciato nel mondo dell’editoria e ha costruito un impero di carta. Il potere di Max è tale da poter manipolare persino le elezioni politiche inglesi imminenti, ma verrà preso di mira da parte di altri giornalisti che cercheranno di indagare sul passato della famiglia Finch. Al fianco di Richard Gere, grandissimo volto hollywoodiano, vediamo Helen McCrory, che interpreta l’ex moglie Kathryn Villiers. McCroy è conosciuta sul piccolo schermo per aver recitato in Peaky Blinders, serie Netflix, ma anche per Harry Potter.

Caden, il figlio di Max, invece è interpretato da Billy Howle, che abbiamo visto in Testimone d’accusa ma principalmente al cinema con Dunkirk, Chesil Beach, Il gabbiano, Outlaw King – Il re fuorilegge e Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Sinéad Cusack è Maggie Barns, giornalista ed ex corrispondente politica per la testata diretta da Caden, mentre Pippa Bennett-Warner è Lauren Elgood, il braccio destro di Max.

La trama di MotherFatherSon

Joseph Mawle è Scott Ruskin, Sarah Lancashire è Angela Howard, Danny Sapani è Jahan Zakari, Ciarán Hinds è Walter Finch, il padre di Max, Elena Anaya è Sofia, l’attuale moglie di Max, Peter Sullivan è Tate, il responsabile della sicurezza di Max Finch. Niamh Algar aè Orla, la fidanzata di Caden, Steven Cree è Andrew Bentham e Angélica Aragón è Verónica. MotherFatherSon va in onda da lunedì 8 giugno 2020 in prima serata su Sky Atlantic e NOW TV.

