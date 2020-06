MotherFatherSon, la nuova serie tv di Sky con Richard Gere: trama, cast, streaming

Arriva una nuova serie televisiva su Sky Atlantic: s’intitola MotherFatherSon e vede come protagonista l’amatissimo Richard Gere, volto hollywoodiano che si presta per la prima volta in un ruolo televisivo da protagonista. Si tratta di una miniserie britannica, creata da Tom Rob Smith, ed è stata trasmessa per la prima volta nel 2019. La serie parte lunedì 8 giugno 2020, alle ore 21:15 su Sky Atlantic. Vediamo insieme di cosa parla la trama e chi c’è nel cast.

MotherFatherSon, la trama della serie tv

Questa è la storia di una famiglia. Max Finch, il padre interpretato da Richard Gere, è un uomo che gestisce un regno mediatico capace di decidere le sorti delle elezioni politiche britanniche. Max è un imprenditore americano passato dall’acciaio alla carta stampata, un magnate dell’editoria tanto potente quanto spietato, uno squalo che ha nelle mani le sorti delle elezioni politiche britanniche e può manipolarle a suo piacimento. Suo figlio, Caden Finch, è l’unico erede dell’impero fondato da Max e guida il National Reporter, la testata britannica più importante del gruppo editoriale. Caden però è molto diverso da suo padre, soffre molto di quella freddezza e distanza del genitore e soffoca il dissapore nella droga. I suoi comportamenti autodistruttivi però avranno serie conseguenze.

Infine vediamo la moglie, o meglio ex moglie, di Max, Kathryn Villiers, ereditiera britannica rimasta in rapporti burrascosi con la famiglia d’origine, soprattutto con il padre morente, ed è stata costretta a separarsi dal figlio quando lui aveva poco più di dieci anni. Ma, per amore del figlio, dovrà riavvicinarsi sia a Caden che all’ex marito, un uomo che le ha procurato più problemi che gioie. La situazione si complica quando, con l’avvicinarsi delle elezioni, una ragazza scompare, un investigatore privato viene trovato ucciso e la situazione viene archiviata come incidente e due giornalisti intenzionati a far tremare il sistema avviano un’inchiesta che non risparmierà nessuno. Un’inchiesta che minerà l’impero dei Finch.

MotherFatherSon, il cast

Chi vediamo nel cast? Sappiamo già che ci sarà Richard Gere come protagonista, si tratta del suo primo ruolo televisivo e interpreterà il magnate dell’editoria Max Finch. Al suo fianco vedremo Billy Howle interpretare Caden Finch, il figlio di Max. Helen McCrory invece interpreta l’ex moglie di Max, l’abbiamo già vista in Peaky Blinders e in Harry Potter. Sinéad Cusack è Maggie Barns, Pippa Bennett-Warner è Lauren Elgood, Joseph Mawle è Scott Ruskin, Sarah Lancashire è Angela Howard, Danny Sapani è Jahan Zakari, Ciarán Hinds è Walter Finch, Elena Anaya è Sofia, l’attuale moglie di Max.

Peter Sullivan è Tate, il responsabile della sicurezza di Max Finch, Niamh Algar aè Orla, la fidanzata di Caden. Steven Cree è Andrew Bentham, Angélica Aragón è Verónica. MotherFatherSon è composto da otto episodi, che andranno in onda a blocchi da due per quattro settimane. Ecco le date e gli episodi in arrivo su Sky Atlantic: Lunedì 8 giugno, episodio 1 e 2

Lunedì 15 giugno, episodio 3 e 4

Lunedì 22 giugno, episodio 5 e 6

Lunedì 29 giugno, episodio 7 e 8 (finale di stagione)

MotherFatherSon, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere MotherFatherSon? La serie viene mandata in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:15 a partire da lunedì 8 giugno 2020. La serie tv è disponibile anche in streaming su NOW TV dov’è possibile seguire in diretta la messa in onda. Chi vuole guardare la serie in 4K HDR può farlo con Sky Q. Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della serie, può avvalersi della funzione on demand di Sky Go, ma anche su NOW TV.

